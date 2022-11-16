Elon Musk’tan gece yarısı tehdidi: Ya kabul edin ya gidin

The Washington Post'un iddiasına göre Elon Musk, gece yarısı çalışanlara bir e-posta göndererek adeta ültimatom verdi: "Twitter'ın yeni "son derece zorlu" vizyonuna bağlı kalmayı kabul edin ya da tazminatınızı alıp şirketten ayrılın."

İddialara göre, söz konusu e-posta ile çalışanlara, şirkette kalmaları için bir taahhütname imzalamaları gerektiği söylendi ve "Yeni Twitter'ın bir parçası olmak istediğinizden eminseniz, lütfen aşağıdaki bağlantıdan evet'e tıklayın" dendi. Böylece çalışanlar kararlarını aktaracakları online bir forma yönlendirildi.

Haberde, e-postada perşembe günü saat 17:00'a (ET) kadar formu imzalamayan herkesin üç aylık tazminatını alacağının söylendiği belirtildi.

Bu ültimatom, Musk'ın "yüksek yoğunlukta ve uzun saatler boyunca çalışmayı" gerektiren "Twitter 2.0" vizyonunu kabul etmeyenlerin Twitter'dan kovulacağı şeklinde değerlendirildi.