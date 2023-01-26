Twitter ofisinde uyuyan çalışanın hayatı değişti Elon Musk'tan büyük jest

Twitter'da köklü değişiklikler yapan Musk, binlerce kişiyi işten çıkardı ve şirket içerisinde kalan çalışanlara katı kurallar koydu.

Musk'ın Twitter'ın başına geçmesinin ardından genel merkeze yataklar getirildi, çalışma süreleri ise uzatıldı. Bu durum ilk zamanlarda tepki toplarken, ofiste uyuduğu bir fotoğrafı paylaşılan ürün yönetimi direktörü Esther Crawford'un da hayatı değişti.

TWITTER'DA UYUDUĞU FOTOPRAFI PAYLAŞTI HAYATI DEĞİŞTİ

Crawford Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ekibiniz son teslim tarihlerini belirlemek için gece gündüz uğraşırken bazen #SleepWhereYouWork (Çalıştığınız yerde uyursunuz)" dedi.

Crawford'un fotoğrafı kısa sürede paylaşım rekorları kırarken, Musk ise çalışanlarına böyle muammele ettiği ve çalışanlarının ofiste uyuyacak zor durumda kaldığını belirterek yoğun bir tepki yağmuruyla karşı karşıya kaldı. Ancak Esther Crawford'un hayatı değişti.

New York Post'ta yer alan habere göre; Musk, Twitter'ı devralmadan önce 39 yaşındaki Crawford orta düzey bir çalışandı, ancak kaderi kısmen Twitter fotoğrafı ve ayrıca Twitter'ın kahve dükkanı The Perch'te Musk ile şans eseri karşılaşması sayesinde değişti.

GÖREVİNDEN TERFİ EDİLDİ: SORUMLU GENEL MÜDÜR OLDU

Crawford kendisini Musk'a tanıttıktan sonra ödemeler ve içerik üreticileri hakkında konuşmak için onunla bire bir görüşme ayarladı. Elon Musk,ödemeler konusunda Crawford'un fikirlerini beğendi ve Twitter'daki ödemelerden sorumlu genel müdür pozisyonuna geldi.