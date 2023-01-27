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Twitter’dan yazı tipi değişikliği. Sebebini de açıkladı

Twitter, sahte hesapların oluşumunu engellemek için yazı tipini değiştirdi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 15:35
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Twitter yazı tipini değiştirdi. İşte sebebi

Twitter’dan yazı tipi değişikliği. Sebebini de açıkladı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Twitter kullanıcıları ve sosyal medya analistleri, bugün platforma masaüstü sürümle girdikten sonra yazı tipinde değişiklik fark etti.

Alanında uzman olmayanlar dışında çok az kişinin fark edebileceği türden olan yazı tipi değişikliği, taklit hesapların önüne geçmek için yapıldığı iddia edildi.

Twitter, henüz bu konuyla ilgili açıklama yapmadı. Fakat eski ve yeni yazı tipi arasındaki farklar, sosyal medya analistlerini destekler nitelikte oldu.

Çünkü yeni yazı tipinde büyük i ve ve küçük l harfleri için birbirinden ayırmayı sağlayacak nitelikler bulunuyor. Ek olarak 0 sayısı ve büyük o harfinin de birbirinden ayrılmasını sağlayacak farklar, yeni yazı tipinde mevcut.

Bu tarz küçük farklılar, Twitter’da sahte hesap oluşturmanın önüne geçecek. Çünkü sosyal medya platformunda aynı kullanıcı adları alınamıyor. Fakat harflerin ve sayıların benzerlikleri kullanılarak aynı görünen fakat farklı olan kullanıcı adları oluşturuluyor.

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