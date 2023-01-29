Twitter'dan geri adım geldi. Zaman akışı Twitter'da yeniden düzenlenecek

Twitter'da şu anda "sizin için" olarak adlandırılan ve tweet atanın takip edilmesi ya da edilmemesi halinde bile algoritmanın kullanıcının beğenisine sunduğu tweetleri gösteren bir yapısı bulunur.

Şirket yıllardır sadece algoritma ile değil, aynı zamanda zaman akışını kullanıcılara ne ölçüde zorladığı ile de uğraşıyor. 2016 yılında, görüntülenmek istenen takdirde algoritmik zaman akışını aktif olarak seçmek gerekiyordu. Daha sonra Twitter bunu varsayılan hâle getirdi ve bu da doğrudan özenle seçilmiş kronolojik akışlarına gitmeyi tercih eden kullanıcıları rahatsız eden bir hareket oldu.

Twitter bir süre sonra ise uygulamayı yeniden açtığınızda en son baktığınız zaman akışına geri dönecek şekilde ayarladı. Bu, kullanıcıların olmasını istediği şeydi ve uzunca süredir de bu yöntem kullanılıyordu ancak şirket birkaç hafta önce "sizin için" zaman akışını yeniden varsayılan hâle getirerek kullanıcıları şu anda "takip ediliyor" olarak adlandırılan kronolojik zaman akışına erişmek için ekranı kaydırmaya zorluyor.

Varsayılan olarak "sizin için"e geri dönülmesi birçok kullanıcının tepkisine neden oldu ancak Twitter tepkileri dikkate aldı ve yakında uygulamayı her yeniden açtığınızda eskiden olduğu gibi en son kullandığınız akışı gösterecek.

TWITTER SON KULLANILAN AKIŞI GÖSTERECEK

Twitter'ın web sürümünde şu andan itibaren, hizmetin hangi zaman akışını kullandığınızı hatırlayacağını, böylece kronolojik zaman akışını istiyorsanız akışları değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmayacağınız belirtildi. Aynı değişiklik iOS ve Android Twitter uygulamalarında da yapılacak ancak şirket şimdilik bunun için kullanıcıların kısa bir süre beklemesi gerektiğini belirtiyor.

Twitter'ın algoritmik akışını neden öne çıkarmak istediği açık çünkü bu akış takip etmediğiniz kişilerin çok sayıda tweet'ini gösteriyor ve bu tasarımın hizmetteki etkileşimi artırdığı, platformdaki bağlantıları artırdığı ve Twitter'ın bu verileri reklamcılara ulaştırmasını sağladığı düşünülüyor ancak kronolojik akışta kullanıcı, retweetleri de dâhil olmak üzere takip ettiği kişilerin tweetlerini gördüğü için içerik üzerinde daha fazla kontrole sahip olduğunu hissediyor.