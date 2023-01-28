Elon Musk Twitter’dan şikayetçi oldu

Ünlü iş insanı Elon Musk, sahibi olduğu sosyal medya platformu Twitter’ı şikayet etti.

Elon Musk, platformdaki ismini değiştirdi ve adını Mr. Tweet yaptı.

Ancak görünüşe göre Elon Musk eski ismine bir türlü geri dönemiyor.

Teknolojioku'da yer alan bilgilerde göre, bununla alakalı bir paylaşım yapan Musk, gülen surat emojisiyle birlikte "Adımı Mr. Tweet olarak değiştirdim, şimdi Twitter onu eski haline getirmeme izin vermiyor." diye bir tweet attı.

Eski adına geçememekten şikayetçi olan Twitter’ın yeni patronu, böylece kendisini dalgaya almaktan da geri durmadı.

NELER OLDU?

Musk Twitter’ı satın aldıktan çok kısa bir süre sonra büyük bir işten çıkarma operasyonu başlatan ünlü iş insanı, Twitter’ın bazı eşyalarını da satışa çıkarmıştı.

Son olarak mavi tik simgesini de paralı hale getiren Elon Musk, bunu sadece Twitter Blue abonelerine özel sunuyor. Twitter Blue abonesi olmanın bedelini aylık 8 dolar olarak belirleyen ünlü ismin sıradaki hedefi ise reklamları engelleyen başka bir abonelik sistemini hayata geçirmek.