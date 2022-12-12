12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Elon Musk Twitter ofisine yataktan sonra çamaşır makinesi de kurdurdu

Elon Musk Twitter ofisine yataktan sonra çamaşır makinesi de kurdurdu

Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter ofisine yataklar koymuş ve ofisleri adeta küçük otellere dönüştürmüştü. Twitter çalışanlarının aralıksız çalışmasını isteyen Musk'ın şimdi de ofise çamaşır makinesi aldığı ve kurdurduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 14:31
Takip Et

Elon Musk Twitter ofisine çamaşır makinesi kurdurdu

Elon Musk Twitter ofisine yataktan sonra çamaşır makinesi de kurdurdu
+
Aa
-

BBC’nin teknoloji muhabiri James Clayton, Elon Musk’ın Twitter ofisine yatak eklemek dışında ek olarak bir de çamaşır makinesi kurduğunu ifade edildi. Clayton, bu konuyla ilgili Twitter için ‘ilkel bir otel’ benzetmesi yaptı.

Clayton’a göre yataklar dışında kanepelere örtüler serildi ve odalara dolaplar ekledi.

Twitter çalışanları, uzun saatler boyunca şirket için çalışıyor hatta iddialara göre çoğu zaman ara bile vermiyor. Musk, bunun olması için yatakları, dolapları hatta çamaşır makinesini bile ayarladı.

İlk çıkan habere göre şirkete yatak eklenmesi, yorgun çalışanların dinlenmesi için olduğu hakkında konuşulmuştu. Şimdi ek olarak bunların da olması ve kanepelere de örtü serilmesi çok fazla sayıdaki elemanın ofiste uyuduğunu gösteriyor. Çamaşır makinesi haberlerinden sonra sosyal medya kullanıcıları, bunun fazla olduğu ve Musk’ın çalışanlarını umursamadığıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Musk’ın ofisi yatakhaneye çevirdi haberlerinden sonra konuyla ilgili yetkililer şu açıklamalarda bulunmuştu yapmıştı:

Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız. Kısa dönemli kullanımlar da dahil konutlar için farklı kurallar var. Bu kurallar, binaların güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Kimse hukuktan üstün değil.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
1
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki 1 milyonluk soru
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
3
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Holigan terörü. Amatör ligde ortalık savaş alanına döndü
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı. Tüm vekilleri çağırdı
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
6
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık hangi güne denk geliyor?
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
7
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿Özge Ulusoy babasını öldüren kazaya dair çarpıcı bilgiler verdi
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿CHP heyeti selin yaşandığı Antalya'ya gidiyor
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Bu yıl doğal hayatta çekilmiş en komik hayvan fotoğrafları açıklandı
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿Cinsiyet değiştirmişti pişman oldu: Hayatımın en büyük hatası
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
﻿1 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.