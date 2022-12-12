Elon Musk Twitter ofisine yataktan sonra çamaşır makinesi de kurdurdu

BBC’nin teknoloji muhabiri James Clayton, Elon Musk’ın Twitter ofisine yatak eklemek dışında ek olarak bir de çamaşır makinesi kurduğunu ifade edildi. Clayton, bu konuyla ilgili Twitter için ‘ilkel bir otel’ benzetmesi yaptı.

Clayton’a göre yataklar dışında kanepelere örtüler serildi ve odalara dolaplar ekledi.

Twitter çalışanları, uzun saatler boyunca şirket için çalışıyor hatta iddialara göre çoğu zaman ara bile vermiyor. Musk, bunun olması için yatakları, dolapları hatta çamaşır makinesini bile ayarladı.

İlk çıkan habere göre şirkete yatak eklenmesi, yorgun çalışanların dinlenmesi için olduğu hakkında konuşulmuştu. Şimdi ek olarak bunların da olması ve kanepelere de örtü serilmesi çok fazla sayıdaki elemanın ofiste uyuduğunu gösteriyor. Çamaşır makinesi haberlerinden sonra sosyal medya kullanıcıları, bunun fazla olduğu ve Musk’ın çalışanlarını umursamadığıyla ilgili paylaşımlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Musk’ın ofisi yatakhaneye çevirdi haberlerinden sonra konuyla ilgili yetkililer şu açıklamalarda bulunmuştu yapmıştı:

Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız. Kısa dönemli kullanımlar da dahil konutlar için farklı kurallar var. Bu kurallar, binaların güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Kimse hukuktan üstün değil.”