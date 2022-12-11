Elon Musk Twitter ofisini açık artırmaya çıkarıyor

Twitter’ın San Francisco’daki genel merkezi için bir satış yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Heritage Global Partners isimli müzayede evinin web sitesindeki açıklamaya göre; Elon Musk, Twitter ofisindeki fazla kurumsal ofis eşyalarını satmaya karar verdi. Açık artırma, 17 Ocak 2023’te başlayacak ve açılış teklifleri 25 dolardan 50 dolara kadar uzanacak.

Ofis koltukları, şirket tipi espresso makineleri ve çok sayıda mutfak eşyası dahil olmak üzere oldukça ilginç eşyalar bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan müzayede evi temsilcisi, “44 milyar dolara satıldılar ve biz de birkaç sandalye, masa ve bilgisayarı satacağız” ifadelerini kullandı.

Twitter’daki değişiklikleri hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Elon Musk, açık artırmayla ilgili henüz açıklamada bulunmadı. Ancak satışın başlayacağı 17 Ocak tarihi yaklaştıkça Musk’ın da sosyal medyayı hareketlendireceği düşünülüyor.

Musk’ın binlerce çalışanı ofisten çıkardığını düşünürsek bu hamle mantıklı görünüyor. Ayrıca uzaktan çalışmayı sonlandırmış ve tüm çalışanlarını ofise geri çağırmıştı. Son olarak Twitter’ın San Francisco’daki merkezine çalışanlarının uyuması için uyuma alanları oluşturdu.