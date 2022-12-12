12 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı

Twitter'ın ücretli kullanıcı doğrulama özelliği mavi tik bugün yeniden kullanıma sunuluyor. Bu özellik geçen ay sahte hesapların akınına uğradıktan sonra durdurulmuştu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 22:04
Takip Et

Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı

Twitter, ücretli mavi tik özelliğini yeniden başlattı
+
Aa
-

Mavi tik ücreti ayda 8 dolar, ancak Twitter uygulamasını Apple cihazlarında kullananlar için ücret 11 dolara yükseltildi.

Twitter'ın sahibi Elon Musk daha önce ki paylaşımlarında, Apple'ın uygulama içi satın alımlarda talep ettiği komisyon ücretine tepki göstermişti.

Mavi tikin ek özellikleri arasında düzeltme butonu de yer alıyor.

Bu özellik uzun zamandır Twitter kullanıcıları tarafından talep ediliyordu. Ancak bir mesajın yaygın paylaşımı sonrasında değiştirilmesi halinde dezenformasyonun yayılma riskine dikkat çekenler de var.

Platform, mavi tik abonelerinin ayrıca daha az reklam göreceğini, paylaşımlarının daha görünür kılınacağını ve daha uzun, daha kaliteli videolar yayınlayıp görüntüleyebileceklerini söylüyor.

Mavi tik daha önce yüksek profilli hesaplar için doğrulama aracı olarak kullanılıyordu. Bu işaret Twitter tarafından ücretsiz olarak veriliyor ve kimin alacağına yalnızca şirket karar veriyordu.

Musk bunun adil olmadığını savunuyor.

Daha önce mavi tiki olanlar hala bu işarete sahip olsalar da bazı kullanıcılarda, onay işaretine basıldığında hesabın "eski bir doğrulanmış hesap" olduğu ve "geçerli olabilir ya da olmayabilir" şeklinde bir mesaj da görüntüleniyor.

Twitter, bu tikin yerini altın (işletmeler için) ya da gri (yetkililer için) renkli onay rozetlerinin alacağını duyurdu.

Yeni sisteme göre, isimlerini ya da fotoğraflarını değiştiren aboneler, hesapları Twitter tarafından incelenene kadar mavi onay işaretlerini kaybedecekler.

Sahte hesaplar

Kasım ayında ücretli mavi tike ilk geçiş, insanların büyük markaları ve ünlüleri taklit etmeye ve kendilerini gerçekçi göstermek için mavi tik rozeti için ödeme yapmaya başladıkları kaotik bir şekilde gerçekleşti.

Birçok kişi Elon Musk adıyla mavi tik satın almaya çalıştı.

ABD'li ilaç firması Eli Lilly olduğunu iddia eden bir kullanıcı da "insülin bedava" şeklinde bir tweet atarak şirketin hisse fiyatının düşmesine neden oldu. Daha sonra da şirket, insülin fiyatlarının düşebileceğini kabul etti.

Twitter'da değişiklikler

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, Ekim ayı sonunda şirketi devraldığından bu yana bir dizi kapsamlı değişikliğe gitti.

Firmanın günde 4 milyon dolar zararla çalıştığını ve kârlı hale gelmesi gerektiğini söyledi.

İşgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı, uzun saatler çalışan geri kalan personel için San Francisco'daki Twitter merkezinde uyku odaları açtı ve rapçi Ye (Kanye West) ve eski ABD başkanı Donald Trump da dahil olmak üzere tartışmalı yasaklı hesapları yeniden aktif hale getirdi.

Musk ayrıca belirli bir süre aktif olmayan Twitter hesaplarının silineceğini de söylemişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
2
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿ABD genelinde yapılan anketin sonuçları açıklandı. Seçimlere dair önemli bilgi
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
3
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
4
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Avrupa'da Katar depremi sürüyor. Gözaltına alınmıştı
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
5
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
6
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿İslam Memiş asgari ücret tahminini değiştirdi. İçerden aldığı bilgiyi açıkladı
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
7
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Peru’da görevden alınan eski Devlet Başkanı Castillo'nun destekçileri havaalanını işgal etti
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Pendikspor Sakaryaspor'a geçit vermedi
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
﻿Gelecek Partisi'nin acı günü. Davutoğlu duyurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.