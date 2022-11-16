﻿Elon Musk eski Twitter çalışanını işten kovdu. İddialara göre pişman oldu

Elon Musk’ın Twitter’da attığı bir tweet üzerine Twitter çalışanı Eric Frohnhoefer iş insanının verdiği kararın yanlış olduğunu belirtti. Şirketin sahibi Musk ve eski çalışan Frohnhoefer arasında süren tartışmada Musk, Frohnhoefer’i Twitter üzerinden işten kovdu.

Frohnhoefer, bu sabah yapılan paylaşımların ardından Forbes’e yaptığı açıklamada resmi olarak şirketin kendisiyle hiçbir şekilde iletişim kurmadığını söyledi. Sonrasında da “Hepsi bir avuç korkak.” dedi.

Musk, konuyla ilgili yaptığı paylaşımlarda açıklama yapmadı. Üstelik Musk, Eric Frohnhoefer’in kovulduğunu söylediği tweeti de sildi.

Bir diğer iddiaya göre ise Musk’ın eski ve kıdemli çalışanını Twitter’dan kovduğuna pişman olduğu da ifade edildi. Ünlü iş insanının sosyal medya platformuna getirmek istediği yeniliklerde yeterli tecrübeye sahip mühendis kalmadığı belirtildi.

Eski Twitter çalışanı Eric Frohnhoefer, daha sonradan Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda şirkete erişiminin kapandığını ve kovulmanın resmileştiğini söyledi. Ek olarak da Frobes’in makalesini de alıntılayarak “yavaş bir gün” açıklamalarında bulundu.

Frohnhoefer’ın ayrıca, Twitter biyografisine “eski Twitter çalışanı” diye yazı eklediği belirtildi.