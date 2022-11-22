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Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra

Twitter'ı Elon Musk'ın satın almasından sonra çalışanlarla anlaşamadığı ifade edilmişti. Musk'la Twitter ekibinin çekilmiş olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Teknoloji devinin içinde bulunduğu paylaşım sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:55
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Elon Musk Twitter'ı satın almasından sonra çalışanlarla fotoğraf çekilip paylaşım yapıldığı ortaya çıktı

Twitter çalışanları paylaştı. Musk'tan önce, Musk'tan sonra
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Elon Musk Twitter'ı satın alır almaz şirketteki üst düzey yöneticileri işten kovmuştu. Bu süreç, çok sayıda çalışanın istifa etmesine ve Twitter'daki çalışan sayısının büyük ölçüde azalmasına neden olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yapılmış olan bir paylaşımda ise Musk'ın Twitter çalışanlarıyla bir araya geldiği ve bir kare fotoğraf çekildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yapılan paylaşım kısa süre içerisinde beğeni rekorları kırdı.

Yapılan paylaşımda "Elon'dan önce Twitter vs Elon'dan sonra Twitter" ifadeleri yer aldı. Paylaşımda yer alan ve Elon Musk Twitter'ın kontrolünü ele geçirmeden öncesine ve sonrasına ait olduğu iddia edilen fotoğraflarla ise şirketteki kadın çalışan sayısına dikkat çekildi.


Twitter'ın yeni sahibi olan Musk, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, son olarak dikkat çeken bir ankete imza atmış ve geçtiğimiz yıl hesabı kalıcı olarak askıya alınan eski ABD Başkanı Donald Trump için "Trump, Twitter'a dönsün mü?" anketi başlatmıştı. Anketten "Trump, Twitter'a dönsün" sonucu çıkınca Trump'ın Twitter hesabı tekrar açılmıştı.

 

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