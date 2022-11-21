iPhone 15'in tasarımı sızdırıldı. Cihazdaki açılar dikkat çekti

Twitter'da dolaşan yeni bir söylentiye göre, Apple'a ait olan iPhone 15 serisinin bazı detayları ortaya çıktı. Yeni cihazda tasarım değişikliği olabileceğini iddia edildi. iPhone 15'in, iPhone 12 / iPhone 13 / iPhone 14 nesillerinde olduğu gibi düz olmak yerine arkaya doğru kavisli bir yan çerçeve tasarımı olacağı iddia ediliyor.

iPhone 15 serisini Apple'ın en son tasarım geliştirmeleriyle uyumlu hale geleceğini aktardı. En yeni MacBook Pro, "J" harfine benzer şekilde, bir tarafında dik açılı ve diğer tarafında hafif kıvrımlı bir yan çerçeve kullanan oldukça benzer bir tasarım ile çıkartıldı. Apple, ne kadar iyi karşılanırsa karşılansın, tasarım kararlarını değiştirmeye hiçbir zaman çekinmiyor. Endüstriyel kenarları olan en son iPhone tasarımı evrensel olarak seviliyor gibi görünse de, Apple, iPhone 6 ile başlayan ve iPhone 11 ile zirveye ulaşan, yıllarca süren kavisli çerçeve tasarımlarından değişerek geldi ve iPhone 5 ve iPhone 5s ile aynı sevilen tasarım DNA'sını taşıyor.

Önceki söylentiler Apple'ın iPhone 15'inin paslanmaz çelik yerine titanyum kullanabileceğini iddia etti. Titanyum, geniş Apple ailesinde küçük ama önemli bir rol oynamaya başlıyor. gibi duruyor. Örneğin, Apple Watch Ultra yalnızca titanyum olarak mevcut.

Eylül 2023'te dört yeni iPhone'un tanıtılması bekleniyor: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve bir iPhone 15 Ultra.