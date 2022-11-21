Apple yöneticisinden Twitter'a sert tepki. Hesabını kapattı

Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre; Apple’da oldukça önemli bir isim olan Phil Schiller’in Twitter hesabını kapattı. 200 binden takipçiye sahip olan hesapta, Apple’ın etkinlikleri ve reklam filmleri yayınlanıyordu. Schiller ayrıca App Store’daki önemli değişiklikleri paylaşıyordu.

Hesaba dair bilgiler ise ortaya çıktı. Kasım 2008’de oluşturulan hesabın 14 yıldır aktif şekilde kullanıldığı ortaya çıktı.

Schiller’ın Twitter’dan ayrılma sebebinin Elon Musk’ın platformdaki agresif davranışları olabileceği düşünülüyor.