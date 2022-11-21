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Apple yöneticisinden Twitter'a sert tepki. Hesabını kapattı

Apple’ın etkinlik ve App Store yöneticisi Phil Schiller, bir anda sosyal medya uygulamalarından Twitter'ını kapattı. Konu ile ilgili sessizliğini koruyan Schiller'in hesabında genellikle Apple ile ilgili değişiklikleri paylaştığı biliniyordu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 09:32
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Apple yöneticisi Phil Schiller 14 yıl sonra Twitter hesabını kapattı

Apple yöneticisinden Twitter'a sert tepki. Hesabını kapattı
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Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre;  Apple’da oldukça önemli bir isim olan Phil Schiller’in Twitter hesabını kapattı. 200 binden takipçiye sahip olan hesapta, Apple’ın etkinlikleri ve reklam filmleri yayınlanıyordu. Schiller ayrıca App Store’daki önemli değişiklikleri paylaşıyordu. 

Hesaba dair bilgiler ise ortaya çıktı. Kasım 2008’de oluşturulan hesabın 14 yıldır aktif şekilde kullanıldığı ortaya çıktı. 

Schiller’ın Twitter’dan ayrılma sebebinin Elon Musk’ın platformdaki agresif davranışları olabileceği düşünülüyor. 

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