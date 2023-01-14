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Elon Musk'ın başı dertte. Twitter’a 228 milyon dolarlık dava

Elon Musk’ın satın almasıyla krizlerden kurtulamayan Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açıldı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 12:39
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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter’a 228 milyon dolarlık dava

Elon Musk'ın başı dertte. Twitter’a 228 milyon dolarlık dava
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Twitter, Elon Musk’ın yönetimi devralmasından bu yana sık sık yeni bir krizle gündeme geliyor. Binlerce kişinin işten çıkarılması, ofis kiralarının ödenmemesi gibi krizlerden sonra şimdi de 228 milyon dolarlık bir telif davasıyla karşı karşıya.

Ünlü isimlerin fotoğraflarını medya kuruluşlarına lisanslayan Backgrid, Twitter’a 228 milyon dolarlık bir telif davası açtı.

Fotoğraf ajansı, telif hakkıyla korunan 1.500’den fazla fotoğrafın, Twitter’da silinmesi için platforma 6.700’den fazla telif bildirimi gönderdiğini ancak Twitter’ın konuyla ilgili hiçbir şey yapmadığını söylüyor.

Backgrid, Twitter'ın hiçbir telif bildirimine yanıt vermediğini ve tek bir görüntüyü bile kaldırmadığını iddia ediyor. Ayrıca Twitter’ın izinsiz yüklemelerin yeniden paylaşılmasına izin verdiğini ve sosyal medya devinin ihlal karşısında hesapları askıya alma politikasında başarılı olmadığını söyledi.

Backgrid, Twitter’ın davranışının neden olduğu zararın görüntü başına 150.000 dolar olduğunu tahmin ediyor ve bu da 228,9 milyon doları tutarında yasal tazminat talebini ortaya çıkarıyor.

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