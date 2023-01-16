16 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Twitter yeni bir onay programı başlatıyor

Elon Musk'un sahibi olduğu Twitter şirketler için yeni bir onay programı başlatıyor.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:08
Takip Et

Twitter şirketler için yeni bir onay programı başlatıyor.

Twitter yeni bir onay programı başlatıyor
+
Aa
-

Twitter’ın daha önce Blue aboneliği içerisinde yer vereceği onaylı şirket hesabı programı değişiyor.

Firma yeni bir isim altında şirketlere onay vermeye başlayacak.

TWİTTER ONAYLI ŞİRKETLER GELİYOR

Twitter Blue aboneliğinden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmeyi planlayan Elon Musk, mavi rozet onayını ekleyerek fiyatları arttırmıştı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, herkes rozet almaya başlayınca da resmi organizasyonlar için farklı bir onay süreci başlamıştı. Şimdi şirketler için de yeni bir program başlıyor.

Blue for Business adıyla daha önce duyurulan abonelik programı Verification for Organizations olarak değiştirildi. Ön taleplerin alındığı programda şirketler ve markalar da özel bir rozete sahip olacak.

NE KADAR FİYAT OLACAĞI AÇIKLANMADI

Böylece daha fazla göz önüne gelebilecekler. Ayrıca ilişkili bireyi, işletmeyi ve markayı ana hesabına bağlayabilme imkânı da sunuluyor. Bu yapıldığında, bağlı hesapların mavi veya altın renkli onay işaretinin yanında ana şirketlerinin profil resminin küçük bir rozeti belirecek. Diğer bir avantaj da kare profil resimlerine yer verilebilmesi.

Twitter henüz şirketlere yönelik onay programının ne kadar fiyata sunulacağını söylemedi ancak bireysel Blue aboneliğinden daha fazla olması bekleniyor. Böylece onaylı hesap programı firmanın önemli bir gelir kapısı haline gelecek.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
1
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Survivor 2023 yarışmacılarının alacağı paralar belli oldu
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
2
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Oyuncu Hafsanur Sancaktutan hastaneye kaldırıldı
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
3
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Londra derbisinde skandal görüntü: Galibiyetin önüne şiddet geçti
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
4
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Ağzından alev püskürten demir döküm ejderha. Dijital olarak kontrol edilebiliyor
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
5
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿Taliban'ın Türkiye'ye karşı çirkin niyeti ortaya çıktı. Küstah video
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
6
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿İşte bir Türk askerinin 7 ay sonra çocuklarına kavuştuğu anlar
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
7
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Acun Ilıcalı'dan Nagihan Karadere'ye çok sert 'sahte' cevabı
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Ekonomistlere göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿Barışma randevusunda kadın cinayeti
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
﻿29 ilde devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 104 gözaltı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.