Twitter yeni bir onay programı başlatıyor

Twitter’ın daha önce Blue aboneliği içerisinde yer vereceği onaylı şirket hesabı programı değişiyor.

Firma yeni bir isim altında şirketlere onay vermeye başlayacak.

TWİTTER ONAYLI ŞİRKETLER GELİYOR

Twitter Blue aboneliğinden mümkün olduğunca fazla gelir elde etmeyi planlayan Elon Musk, mavi rozet onayını ekleyerek fiyatları arttırmıştı.

Donanımhaber'de yer alan bilgilere göre, herkes rozet almaya başlayınca da resmi organizasyonlar için farklı bir onay süreci başlamıştı. Şimdi şirketler için de yeni bir program başlıyor.

Blue for Business adıyla daha önce duyurulan abonelik programı Verification for Organizations olarak değiştirildi. Ön taleplerin alındığı programda şirketler ve markalar da özel bir rozete sahip olacak.

NE KADAR FİYAT OLACAĞI AÇIKLANMADI

Böylece daha fazla göz önüne gelebilecekler. Ayrıca ilişkili bireyi, işletmeyi ve markayı ana hesabına bağlayabilme imkânı da sunuluyor. Bu yapıldığında, bağlı hesapların mavi veya altın renkli onay işaretinin yanında ana şirketlerinin profil resminin küçük bir rozeti belirecek. Diğer bir avantaj da kare profil resimlerine yer verilebilmesi.

Twitter henüz şirketlere yönelik onay programının ne kadar fiyata sunulacağını söylemedi ancak bireysel Blue aboneliğinden daha fazla olması bekleniyor. Böylece onaylı hesap programı firmanın önemli bir gelir kapısı haline gelecek.