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Twitter'daki finansal kriz nasıl çözülecek? Elon Musk kolları sıvadı

Geçtiğimiz yılın son aylarından beri maddi olarak zor durumda olduğu belirtilen sosyal medya uygulaması Twitter için Elon Musk yeni kararlar aldı. Musk, reklamverenler için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 08:14
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Elon Musk Twitter'daki finansal krizin nasıl çözüleceğini açıkladı

Twitter'daki finansal kriz nasıl çözülecek? Elon Musk kolları sıvadı
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Twitter'ın bir süredir finansal kriz yaşadığı ve Twitter yönetiminin bu duruma çare bulabilmek için çalıştığı ifade ediliyor. Twitter'ı satın alma işleminden sonra uygulamaya yeni bir soluk getiren uygulamanın yeni CEO'su ve dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk yeni çareler ürettiğini duyurdu. Bu konuda reklamverenlerden yardım istedi.

TWITTER REKLAMLARINDA POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİYOR

Blue abonelik ücretine zam yapan Twitter kullanıcılar tarafından eleştirilmiş, gelir sağlamak isteyen Twitter yönetimi ise çareyi reklamda bulmuştu. Gelirlerini tekrar artırmak isteyen şirket, şirketlere reklam vermeleri için teşvik paketi oluşturduğunu açıkladı.

Yayınlanan rapora göre şirket, reklamverenlerin harcayacağı 250.000 dolar için 250.000 dolar ücretsiz reklam hakkı tanıyacak. Toplam 500.000 dolar olan bakiyenin 28 Şubat’a kadar harcanması gerekecek.

Aralık ayında benzer bir kampanya ile gündeme gelen Twitter, markalara 500.000 dolar harcamalarında 500.000 dolarlık bakiye hediye edeceklerini duyurmuştu. Bu bağlamda Musk’ın reklamverenlerin çoğunu kaybeden Twitter gelirinin yüzde 90’ını reklamlardan elde edildiğine dikkat çekmişti.

TWİTTER'A REKLAM VERMEYECEĞİNİ AÇIKLAYAN ŞİRKETLER

Media Matters, Musk’ın hükümdarlığının başlamasından sadece bir ay sonra, Kasım ayında, en iyi 100 reklamverenin 50’sinin platformdan ayrıldığını bildirdi. Bazı reklamverenler reklam harcamalarını sessizce azaltırken, Chevrolet, Chipotle, Ford ve Jeep gibi diğerleri ayrılma kararlarıyla ilgili açıklamalar yaptı.

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