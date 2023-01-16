Elon Musk CEO'luk görevinden istifa edeceğini söylemişti. İşte Twitter'ın yeni CEO'su için belirlenen isimler

Twitter yeni sahibi ve CEO'su Elon Musk, Twitter’ın yeni CEO’sunu bulduktan sonra yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğini söylemişti. Twitter'da tüm şirketi yönetmek isteyen Musk CEO’luk pozisyonundan vazgeçeceğini açıkladı. Musk'ın yerine aday olarak gösterilen CEO isimleri açıklandı:

1- SHERYL SANDBERG - ESKİ META COO’SU

Musk, Twiter’a yeni bir CEO atadıktan sonra mühendislik ekibine liderlik etmeye devam ederse yerini Sheryl Sandberg’in alacağı belirtildi. Sandberg, şirketin büyümesi için Musk’ın ihtiyaç duyacağı reklamcılar ve bağlantılarla ilgili temsilciye sahiptir. 2022'de Meta’dan ayrılan Sandberg şu anda bir yerde çalışmıyor.

2- EMMETT SHEAR - TWİTCH CEO’SU VE KURUCU ORTAĞI

Twitch’in kurucu ortağı ve şu anki CEO’su olan Emmett Shear, Twitter’ı içerik üreticiler için daha çok bir video platformuna dönüştürebilir. Ancak Shear'ın, halka açık bir şirketi yönetme deneyimine sahip olmadığı dikkat çekti. Musk birkaç yıl içinde Twitter’ı tekrar halka arz etmeyi planlıyor. Öte yandan Twitch oyuncuların canlı yayın açtığı bir platformdan ötesine gitmedi.

3- VANESSA PAPPAS - TİKTOK COO’SU

Vanessa Pappas, ilk olarak YouTube’ın ilk içerik üretme programının ayakta kalmasına yardımcı olması ve yakın zamanda TikTok’un COO’su olmasıyla Musk’ın ihtiyaç duyduğu deneyime sahip olarak tanımlandı. Pappas’ın TikTok’tan ayrılmayı düşündüğü söyleniyor. Musk, esas olarak büyük reklamverenleri tanıyan Twitter’a liderlik edecek birisini aradığını ifade etti. Pappas, ürün ve üreticilere odaklandığından Musk için en iyi seçenek olmayabilir olarak tanımlandı.

4-JİM LANZONE - YAHOO CEO’SU

Jim Lanzone, kısa süreliğine Tinder’ın başında geçmiş, daha çok medya ve reklamcılıkla ilgilenen biridir. Şu anda Yahoo’ya liderlik eden isim, Musk’ın kullanabileceği operasyon deneyimi ve reklam topluluğuyla bağlantılara sahiptir. Ancak Lanzone’un Musk için çalışmak isteyip istemediği belli değildir.

5- KEVİN SYSTROM - INSTAGRAM KURUCU ORTAĞI

Instagram kurucu ortağı ve eski CEO’su Kevin Systrom, en iyi seçeneklerden biridir. Zuckerberg ile fikir ayrılığı yaşadıktan sonra 2018’de Instagram/Facebook’tan ayrılmıştır. Musk’ın en çok isteyebileceği isimlerden olduğu ifade edildi.

Ayrıca Twitter CEO’luk görevi için Adam Bain, Susan Wojcicki, Sarah Friar, Kayvon Beykpour, Kevin Weil gibi isimler de konuşuluyor.