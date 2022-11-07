Kimliğini ispatlamayan için kötü haber: Twitter'da bu hesaplar askıya alınacak

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, profiline "parodi hesap" ifadesinin konulmaması halinde taklit hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.

Musk, paylaşımında onaylı hesap olarak bilinen "mavi tik" uygulamasını ücretli hale getirdiğini ve herhangi bir isim değişikliğinin, "mavi tik rozeti"nin geçici kaybolmasına neden olacağını belirtti.

Musk şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonra, açıkça "parodi" belirtmeden kimliğe bürünme yapan tüm Twitter hesapları kalıcı olarak askıya alınacaktır.

Daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınlamıştık, ancak şimdi yaygın doğrulamayı kullanıma sunduğumuz için herhangi bir uyarı olmayacak. Bu, Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacaktır.

Herhangi bir ad değişikliği, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olur.

Geçmişte söz konusu hesaplar askıya alınmadan önce uyarı yapıldığını anımsatan Musk, yeni dönemde herhangi bir uyarının yapılmayacağını kaydetti.

Musk, onaylı hesap uygulamasının yaygınlaşmasıyla toplumun sesinin daha güçlü çıkacağını savunarak, Twitter'ın "dünyadaki en doğru bilgi kaynağı" olması gerektiğine dikkat çekti.