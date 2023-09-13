Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa’nın Atatürk’e tam 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa'nın 102 yıl önce bugün Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilgili Atatürk'e gönderdiği bir raporu sosyal medya hesabında açıkladı.

Babüroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"13 Eylül 1921

Sakarya Meydan Muharebesi 22’nci günü.

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın, öğleden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği rapor:

“23 Ağustos’tan beri devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, TBMM Ordusu’nun kesin zaferi ile son bulmuştur.”

Savaş tarihinin en uzun süreli Meydan Muharebesi zaferle sona ermişti.

-Üç Mustafa'yı... Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi ve Mustafa İsmet'i...

“Vatandan başka sevgili bilmeyen o kuşağı” saygı ve minnetle anıyorum.

Sakarya Meydan Muharebesi, 1683'te başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra 13 Eylül 1921'de durduran, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir… Başkomutan 40 yaşındadır."