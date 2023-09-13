Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa’nın Atatürk’e tam 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsmet Paşa'nın Atatürk'e 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa’nın Atatürk’e tam 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa'nın 102 yıl önce bugün Sakarya Meydan Muharebesi'yle ilgili Atatürk'e gönderdiği bir raporu sosyal medya hesabında açıkladı.

Babüroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"13 Eylül 1921

Sakarya Meydan Muharebesi 22’nci günü.

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa’nın, öğleden sonra Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği rapor:

“23 Ağustos’tan beri devam eden Sakarya Meydan Muharebesi, TBMM Ordusu’nun kesin zaferi ile son bulmuştur.”

naim-babur-ic.jpg

Savaş tarihinin en uzun süreli Meydan Muharebesi zaferle sona ermişti.

-Üç Mustafa'yı... Mustafa Kemal, Mustafa Fevzi ve Mustafa İsmet'i...

“Vatandan başka sevgili bilmeyen o kuşağı” saygı ve minnetle anıyorum.

Sakarya Meydan Muharebesi, 1683'te başlayan çekilmeyi 238 yıl sonra 13 Eylül 1921'de durduran, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir… Başkomutan 40 yaşındadır."

İlgili Haberler
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Rusya-Ukrayna savaşının asıl aktörünü açıkladı
Naim Babüroğlu Arap Alayı'nın Çanakkale'de Türk askerini nasıl arkadan vurduğunu açıkladı
Naim Babüroğlu Lozan imzalandıktan sonra İngiliz Başbakanı’nın ne dediğini açıkladı
Sığınmacıların neden gönderilmediğini Naim Babüroğlu açıkladı
Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını Güncel
Tekirdağ'da kaçak tütün baskını
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı Güncel
112 sağlık ekibi yaralı tavuğa pansuman yaptı
Bozüyük'te çöplük yangını Güncel
Bozüyük'te çöplük yangını
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı Güncel
Ayvacık açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi Magazin
Serdar Ortaç'tan İbrahim Tatlıses sürprizi
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama Siyaset
İYİ Parti’nin seçim kararının ardından Mansur Yavaş’tan ilk açıklama
Son Dakika... Malatya'da deprem Güncel
Son Dakika... Malatya'da deprem