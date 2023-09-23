Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Türklüğü tartışmaya açma gafletinde bulunanlara Atatürk’ün sözleriyle cevap verdi

AKP hükümeti yeni anayasa taleplerini sürekli olarak dile getirirken, kullandıkları ifadelerle pek çok kişinin kafasında Türklük kavramını silmeye çalıştıklarına dair düşünceler oluştu.

Kısa bir süre önce gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için kullandığı ‘Milletin çeşitliliği ve zenginliği’ ifadelerini yorumlamış ve bu cümlelerden anayasadan Türklüğü çıkartacaklarını anladığını söylemişti.

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu tartışmalara nokta koydu. Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı satırları paylaşan Babüroğlu şu ifadeleri kullandı:

Atatürk, 1930'da Millet'in tanımını yapmış ve noktayı koymuştu. Bu tanım, Türk tarihinin de özetidir.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir."