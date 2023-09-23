Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Türklüğü tartışmaya açma gafletinde bulunanlara Atatürk’ün sözleriyle cevap verdi

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, yeni anayasa tartışmaları sürecinde Türklüğü tartışmaya açmak isteyenlere Atatürk'ün sözleriyle yanıt verdi.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Türklüğü tartışmaya açma gafletinde bulunanlara Atatürk’ün sözleriyle cevap verdi

AKP hükümeti yeni anayasa taleplerini sürekli olarak dile getirirken, kullandıkları ifadelerle pek çok kişinin kafasında Türklük kavramını silmeye çalıştıklarına dair düşünceler oluştu.

Kısa bir süre önce gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için kullandığı ‘Milletin çeşitliliği ve zenginliği’ ifadelerini yorumlamış ve bu cümlelerden anayasadan Türklüğü çıkartacaklarını anladığını söylemişti.

baburoglu-ic.jpg

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bu tartışmalara nokta koydu. Atatürk'ün el yazısıyla kaleme aldığı satırları paylaşan Babüroğlu şu ifadeleri kullandı:

Atatürk, 1930'da Millet'in tanımını yapmış ve noktayı koymuştu. Bu tanım, Türk tarihinin de özetidir.

"Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir."

İlgili Haberler
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Atatürk'ün mucizesini açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD'nin Rusya'ya karşı hazırladığı savaş planını açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa’nın Atatürk’e tam 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı
Öne Çıkanlar
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çalışma Bakanlığından 123 milyar 158 milyon TL kamu zararı. Sayıştay SGK usulsüzlüğünü de açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Çevre Bakanlığı 5 milyar 319 milyon TL zarar etmiş. Sayıştay parasal sınıra uyulmadığını açıkladı
Son Haberler
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak Ekonomi
Selçuk Geçer altın ve dolarda kıyametin kopacağı tarihi açıkladı. Fitili ateşlendi ok gibi fırlayacak
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu Güncel
BEDAŞ İstanbul’un 22 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler Şifalı Bitkiler
Baldırıkara bitkisinin şaşırtan yararları neler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir Şifalı Bitkiler
Turp otu hangi hastalıklara iyi gelir
Tilkişen otunun inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
Tilkişen otunun inanılmaz yararları
Çemen otu binbir derde deva Şifalı Bitkiler
Çemen otu binbir derde deva