Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD'nin Rusya'ya karşı hazırladığı savaş planını açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, uluslararası politikalarda sıcak gündem maddesi olarak yerini koruyan Rusya-Ukrayna savaşında ABD etkisini ve Rusya’ya karşı hazırlanan savaş planını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD'nin Rusya'ya karşı hazırladığı savaş planını açıkladı

Rusya-Ukrayna arasında 2014 yılında başlayan anlaşmazlıklar 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya''nın Ukrayna'yı işgali ile sonuçlandı. Tüm dünya, Ukrayna'nın işgalini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "özel bir askerî operasyon" ilanı ile öğrendi.

İşgalden bu yana Rusya-Ukrayna savaşı uluslararası politikalarda gündem maddesi olarak yerini korumaya devam ediyor.

Dünyanın gözünün üstünde olduğu Rusya’nın Ukrayna’da işgal hareketi devam ederken başta Ermenistan olmak üzere Kafkasya’da yükselen gerilim akıllara “Kafkasya’da yükselen tansiyon planlı mı” sorusunu getirdi.

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Rusya’nın bölgedeki hamlelerini ve ABD ile NATO’nun Rusya’ya karşı savaş planını şu sözlerle açıkladı:

“24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı, Uzatmalı Savaş'a dönüştü. Savaş artık NATO/ABD-Rusya savaşı olarak sürüyor. -2008'de Gürcistan, bugün Ukrayna, yarın Doğu Avrupa'dan ya da Baltık ülkelerinden hangisi sorusu Batı'da tartışılıyor. En tedirgin ülke Polonya. -ABD, kendi coğrafyasını etkilemediği ve çıkarlarına hizmet ettiği için savaşı sürekli kışkırtıyor. -Bu nedenle, Rusya'nın Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'da savaşa tutuşturulması ABD/NATO açısından çok önemli. Gerçekleşir mi veya Rusya bu tuzağa düşer mi? Göreceğiz...”

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