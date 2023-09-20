Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk'e dair verdiği bir konferanstan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Atatürk'ün mücadelesi boyunca asla yılmadığını ve amacına ulaşmak için her zaman içinde bir umut taşıdığını söyleyen Babüroğlu, kendisini dinlemeye gelenlere de umutlu olmalarını salık verdi.

Ve onları asla umutlarını yitirmemeleri konusunda uyardı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuna, "Atatürk demek; akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalist ve umut demektir… Umut, umut, umut…" notunu düştü.