Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bir konferans görüntüsünü paylaştı ve "Atatürk demek; akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalist ve umut demektir… Umut, umut, umut…" notunu düştü.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk’ü sevenlerin asla ne yapmaması gerektiğini açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, Atatürk'e dair verdiği bir konferanstan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Atatürk'ün mücadelesi boyunca asla yılmadığını ve amacına ulaşmak için her zaman içinde bir umut taşıdığını söyleyen Babüroğlu, kendisini dinlemeye gelenlere de umutlu olmalarını salık verdi.

babur-ic.jpg

Ve onları asla umutlarını yitirmemeleri konusunda uyardı.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videosuna, "Atatürk demek; akıl, bilim, tam bağımsızlık, antiemperyalist ve umut demektir… Umut, umut, umut…" notunu düştü.

İlgili Haberler
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu ABD'nin Rusya'ya karşı hazırladığı savaş planını açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsmet Paşa’nın Atatürk’e tam 102 yıl önce bugün gönderdiği raporu açıkladı
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Rusya-Ukrayna savaşının asıl aktörünü açıkladı
Öne Çıkanlar
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Son Haberler
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı Güncel
İstanbul’da kayıtlı olmayan Suriyelilere son uyarı
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı Dünya
Fas’ta enkaz altında kalan eşek 10 gün sonra kurtarıldı
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı Güncel
34 yıllık arabasını satan adam gözyaşlarına hakim olamadı
Edirne’de göçmenlere yönelik denetim Güncel
Edirne’de göçmenlere yönelik denetim
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü Ekonomi
Fed faiz kararı sonrası New York borsası düştü
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti Magazin
İrem Derici takipçisinden gelen özel mesajı ifşa etti