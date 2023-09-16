Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi oluşturduğunu haritalarla anlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Sığınmacıların Türkiye için nasıl bir beka tehdidi olduğunu tek tek açıkladı

Babüroğlu, Türkiye’nin bölünmesini amaçlayan haritaların 100 yıl önceki İngiliz planlarıyla bugünkü ABD ve PKK projeleri arasında bir bağlantı olduğunu iddia etti.

İngiliz Binbaşı Noel’in haritası

Babüroğlu’nun paylaştığı ilk harita, 1919 yılında İngiliz İstihbarat Binbaşı Edward Noel tarafından Londra’ya gönderilen bir haritadır. Haritada, Türkiye’nin doğusunda bir Kürt devleti kurulması önerilmektedir. Noel, bu devletin İngiltere’nin çıkarlarına hizmet edeceğini ve Osmanlı Devleti’ni zayıflatacağını savunmuştur.

PKK’nın sözde haritası

Babüroğlu’nun paylaştığı ikinci harita, PKK terör örgütünün sözde haritasıdır. Haritada, Türkiye’nin güneydoğusunda, Irak’ın kuzeyinde, Suriye’nin kuzeydoğusunda ve İran’ın batısında bir Kürt devleti kurulması hedeflenmektedir. PKK, bu devleti “Kürdistan” olarak adlandırmaktadır.

Papa anısına bastırılan puldaki harita

Babüroğlu’nun paylaştığı üçüncü harita, 2021 yılında Kuzey Irak’ı ziyaret eden Papa Francis anısına bastırılan bir puldaki haritadır. Haritada, Kuzey Irak’ta bulunan Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) sınırları dışında kalan bölgeler de dahil olmak üzere geniş bir Kürt devleti gösterilmektedir. Bu harita, Türkiye ve Irak tarafından tepkiyle karşılanmıştır.

ABD’nin BOP haritası

Babüroğlu, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) haritasının da benzer olduğunu belirtti. BOP haritasında, Türkiye’nin doğusunda ve güneydoğusunda bir Kürt devleti kurulması öngörülmektedir. ABD, bu projeyle Ortadoğu’da demokrasiyi yaymayı ve bölgeyi yeniden şekillendirmeyi amaçladığını iddia etmektedir.

Babüroğlu’nun değerlendirmesi

Babüroğlu, bu haritaları karşılaştırarak yaptığı paylaşımda şu değerlendirmeyi yaptı: “-İlk harita, 1919 yılına ait. İngiliz İstihbarat Binbaşı Noel’in Londra’ya gönderdiği.

-İkinci harita, PKK terör örgütünün sözde haritası. -Üçüncü harita, Kuzey Irak’ı 2021’de ziyaret eden Papa anısına bastırılan puldaki harita.

-ABD’nin BOP haritası da benzer. ABD, İngiltere, SEVR hayali yaşayanlar ve PKK terör örgütü hiç olmadığı kadar hedeflerine yaklaştılar: Sığınmacıların Türkiye'de kalmasını sağlayarak ve PKK/PYD terör örgütünü destekleyerek 100 yılın projesinde hızla ilerliyorlar.”

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