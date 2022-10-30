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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan tedirgin eden ‘Rusya’ çıkışı: Kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Rusya'nın tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almasını değerlendirdi. Yaycı "Bundan sonra artık müzakere yok, anlaşma olmaz. Sadece Türkiye değil dünya başta ayçiçek, buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri konusunda çok ciddi sıkıntıya hazırlıklı olmalıdır. Bir kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek" dedi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 05:00
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan tedirgin eden ‘Rusya’ çıkışı: Kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı'dan tedirgin eden ‘Rusya’ çıkışı: Kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek
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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, tv100’de katıldığı programda Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"KITLIK OLACAK, FİYATLAR ÇOK YÜKSELECEK"

Yaycı, “Bundan sonra artık müzakere yok, anlaşma olmaz. Sadece Türkiye değil dünya başta ayçiçek, buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri konusunda çok ciddi sıkıntıya hazırlıklı olmalıdır. Bir kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek. Tahıl koridoru konusunda atacağı bir adım yok. Israr etse de sorunu çözebilecek durum yok çünkü anlaşmanın tarafı anlaşmadan çekildi” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE MONTRÖ BAKIMINDAN KÖŞEYE SIKIŞABİLİR"

Montrö Anlaşması’yla ilgili ise Yaycı, “‘Rusya'nın petrol ve doğal gazını geçirme' diyecektir. Montrö’de böyle bir şey yok. ‘Petrol, doğal gaz gemisinin geçmesine müsaade etmek durumundayım’ deseniz de baskı gelecektir. Türkiye Montrö bakımından köşeye sıkışabilir. Atatürk’ün bize vasiyet ettiği ‘Karadeniz’de tarafsız olun, dengeli siyaset güdün’ cumhuriyet politikasını devam ettirmeliyiz. Türkiye Rusya ve Ukrayna ile masaya oturabiliyorsa bu cumhuriyet politikasının sonucudur” dedi.

"UKRAYNA’NIN DONANMASI YOK, KORKARIM BİZİM SATTIĞIMIZ İHA/SİHA’LARLA YAPAR"

“Rusya ve Ukrayna bizim ticaret gemilerimizi durdurup aramaya kalkacaklar” diyen Yaycı, “Diğer ülkenin ekonomisini desteklediği için o mallara el koymaya kalkacaklar, o mallara el koymanın ötesinde gemilere el koymaya kalkacak belki de gemilerimize saldıracaklar. Rusya’nın donanması var, Rusya bunu yapabilir. Ukrayna’nın donanması yok, korkarım bizim sattığımız İHA/SİHA’larla yapar” şeklinde konuştu.

"SABOTAJ DÜZENLENİRSE VALLAHİ DONARIZ"

Türk Akımı’na ilişkin ise Yaycı, “Kuzey Akım boru hattına bir takım bir şeyler olduğunda ‘Türk Akımı’na dikkat, Ukrayna ve Bulgaristan civarında tedbir alınması lazım, Türk Akımı’na sabotaj düzenlenebilir’ diye uyarıda bulunmuştum. Sabotaj düzenlenirse vallahi donarız” dedi.

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