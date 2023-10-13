Emekliye 5 Bin lirada yeni gelişme. Çalışan çalışmayan emekli ayrımı yapılmıştı

Fiilen çalışan ve çalışmayan ayrımı yapıldığı emekliye 5 bin lira ikramiye Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Emekliye ikramiye torba yasaya ek madde olarak eklenmesine karar verildi.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi görüşülerek, kabul edildi. İkramiyelerin torba yasaya ek madde olarak eklenmesine karar verildi. Buna göre çalışmayan emeklilere kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçerek TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirilecek. 7500 lira emekli maaşı alıp da geçim sıkıntısı nedeniyle çalışmakta olan emekliler ise bu durumdan faydalanacak. Muhalefet tarafından ayrımcılık olarak görülen önerge şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak.

Torba yasanın 16 Ekim saat 17.00 a kadar muhalefet şerhlerine verilmesine ve TBMM Genel Kurulu’nda değerlendirilmesini karar verildi.