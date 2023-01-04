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Emekliye yüzde 50 zam isteyen Orhan Uğuroğlu ateş püskürdü

Erdoğan, dün yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını gelen tepkilerin ardından bugün yüzde 30'a çıkarttı. Orhan Uğuroğlu'nun konuyla ilgili "Biz dilenci değiliz..." paylaşımı dikkat çekti.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:17
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Emekliye yüzde 50 zam istedi. Orhan Uğuroğlu ateş püskürdü

Emekliye yüzde 50 zam isteyen Orhan Uğuroğlu ateş püskürdü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 25 olarak açıkladığı maaş zamları geçinemeyen vatandaşları kızdırdı. Hakkını isteyen vatandaşların, “Tencere kaynamıyor. kararı alanlar bu maaşla bir günü geçiremezler” tepkileri çığ oldu.

Erdoğan, dün yüzde 25 olarak açıkladığı memur ve emekli zammını gelen tepkilerin ardından bugün yüzde 30'a çıkarttıklarını açıklayarak "Başka bazı alanlarda fedakarlık yaparak memur ve emeklilerin maaş zammı yüzde 30'a kadar çıkartma kararı aldık, en düşük emekli maaşı tutarını 5 bin 500 liraya çıkartıyoruz." dedi.

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun konuyla ilgili "Emekliler dilenci değildir onurlu insanlardır..." paylaşımı dikkat çekti.

"YÜZDE 50 ZAM İSTİYORUZ"

İşte Orhan Uğuroğlu'nun paylaşımı;

"Erdoğan ULUFE dağıtır gibi memur ve emeklilere zam yapıyor

Yüzde 15' % 25'e çıkardı Çığ gibi tepki yağınca % 30 yaptı

Emekliler dilenci değildir onurlu insanlardır.
Çalınan primlerin hakkını yüzde 50 zam olarak istiyoruz Erdoğan

Sadaka verir gibi zam vermeni kınıyorum Erdoğan"

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NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
4.01.2023 14:25
Asgari ücrete eşitlensin emekli maaşları  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
4.01.2023 14:24
Sayın orhan bey bende emekliyim ve ay sonunu getiremiyoruz,lütfen siz tanınan bir gazetecisiniz..seslenin cb bekli bi daha ilave eder emekli maaşlarına lütfen  
 
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