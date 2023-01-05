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Emekliler Orhan Uğuroğlu'nun bu tweetini paylaşıyor

Emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar beklentiyi karşılamazken, Orhan Uğuroğlu'nun attığı tweet emeklilerin duygularına adeta tercüman oldu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 11:07
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Orhan Uğuroğlu öyle bir tweet attı ki emeklilerin duygularına tercüman oldu

Emekliler Orhan Uğuroğlu'nun bu tweetini paylaşıyor
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Emekli ve memurlar yüzde 40-50 aralığında bir zam beklerken, maaşlara toplamda yüzde 30'luk bir zam yapıldı. 

Erdoğan'ın önce yüzde 25 olarak açıkladığı zam oranı daha sonradan yüzde 30'a çekildi ancak bu beklentiyi karşılamadı.

Yeniçağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emekli maaşının getirildiği son duruma tepki göstererek, ilaç masrafı için kendisinden alınan yüksel bedele de isyan etti.

Maaşlara yapılan zamlar daha ele geçmeden eridi.

Uğuroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asgari ücretin 2 katı olması gereken anamın ak sütü gibi helal emekli maaşımı çaldınız" diyerek şunları söyledi:

"Maaşımı asgari ücrete indirdiniz ama doymadınız

12 kutu ilaç için benim maaşımdan 45,80 TL katilim payı 30,26 TL elden 80 TL fiyat farkı aldınız

Allah’tan korkmaz kuldan utanmaz HIRSIZLAR"

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Tozanlı
5.01.2023 11:39
Anlaşılamayan nedir ? Syn: Merâl akşener, yalın bir dil ile anlattı dediki en düşük, en asgari, en alt kademe ücretimiz 8500 tl dir dedi bunun altında ücret !! Olmaz ZÜLÜMDÜR dedi.körlere ve sağirlara  
 
merdanoğlu
5.01.2023 11:13
eşim emekli olduğunda emekli maaşı yeni işe giren hemşirenin maaşı kadardı şimdi yarısına kadar geriledi böyle bir maaş sistemi olur mu her yıl aşağı doğru gidiyor  
 
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