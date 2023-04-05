TOGG'un motorlu taşıtlar vergisi belli oldu. Merakla bekleniyordu. Hayal kuranların hayali yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edilen aracın plakası TOGG’un sistemine girildiğinde yerli elektrikli otomobilin MTV miktarını da ortaya çıkıyor.

Bir TOGG T10X’in 6 aylık dönemde ödenmesi gereken MTV tutarı 11 bin 590 lira 50 kuruş olarak tanımlanıyor. Yıllık olarak hesaplandığında ise bu değer 23 bin 181 TL oluyor.

Günümüzde sürücülerin kullandığı içten yanmalı motora sahip bir araçlarla TOGG T10X kıyaslandığında 1-3 yaşı arasında ve motor hacmi 1,8-2,0 litre arasında olan bir araç için istenen yıllık MTV miktarı 12 bin 340 TL olarak hesaplanıyor. Böylece Togg T10X için hesaplanan MTV tutarı, içten yanmalı yeni bir otomobile fark atarak önüne geçiyor.

Togg T10X, ilk etapta iki farklı donanım seviyesi ve menzil seçeneği ile sürücülere sunulacak. Uzun menzilli versiyonun teslimatları dün itibarıyla başladı ancak kısa menzilli versiyonlar için temmuz ayı satış gerçekleşecek diye duyuruldu.

Kısa menzilli versiyonda lansman özel paket tercih edilmediğinde ise teslimatlar için kasım ayını beklemek gerekecek.

TOGG T10X ÖZELLİKLERİ NELER

TOGG T10X FİYATLARI:

V1 RWD Standart Menzil: 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil: 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil: 1 milyon 215 bin TL