Fenerbahçeli yıldız yönetimi çıldırttı. Sözleşmesi askıya alınacak

Kaynak: Hürriyet
Fenerbahçeli yıldız yönetimi çıldırttı. Sözleşmesi askıya alınacak
Gelen tüm teklifleri reddeden ve yönetimden ekstra taleplerde bulunan Ryan Kent'in sözleşmesi dondurulabilir.

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe’de mutsuz olan ancak gelen teklifleri de kabul etmeyen Ryan Kent kriz çıkardı.

b9df228dccbf481a94b5584d6e721b0b.jpg

Süper Lig ekiplerinin Hull City’nin Al-Shabab’ın ve son olarak da Lazio’nun tekliflerine olumsuz yanıt veren Kent sarı-lacivertli yönetimi çıldırttı.

Kiralık olarak değil bonservisi ile birlikte takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu buna ek olarak yönetimden ekstra maddi taleplerde bulundu.

kent-2.webp

Son bir görüşme gerçekleştirecek olan Fenerbahçe olumlu yanıt alamaması halinde İngiliz futbolcunun sözleşmesini askıya alacak.

İlgili Haberler
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu sürpriz hamle
Manchester United kalesinde 3 gol gördü. Altay Bayındır detayı isyan ettirdi
Beşiktaş'tan hocasına sert uyarı. Verilen cezayı açıkladılar
Batuhan Karadeniz Samsunpor'un eski Galatasaraylı oyuncularını suçladı. Okan Koçuk'un golleri nasıl yediğini anlattı
Fenerbahçe deplasmanda kaybetti. Puan durumunda işler karıştı
Ahmet Çakar'dan Icardi'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili flaş değerlendirme
Son Haberler
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi Gündem
2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi Gündem
Şeffaf yağ şişelerine gizlemiş 6 kilo sıvı metamfetamin ele geçirildi
Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Güzele bakmak sevaptır atasözünün anlamı nedir?
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi Yerel Haberler
1 milyon lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli? Magazin
Kızılcık Şerbeti Azra kimdir? Sema Öztürk kimdir kaç yaşında nereli?
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş Ekonomi
Gaye Erkan görevden alınmış. İşte belgesi. İstifa etmemiş
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Güvenme varlığa düşersin darlığa atasözünün anlamı nedir?