Fenerbahçeli yıldız yönetimi çıldırttı. Sözleşmesi askıya alınacak

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe’de mutsuz olan ancak gelen teklifleri de kabul etmeyen Ryan Kent kriz çıkardı.

Süper Lig ekiplerinin Hull City’nin Al-Shabab’ın ve son olarak da Lazio’nun tekliflerine olumsuz yanıt veren Kent sarı-lacivertli yönetimi çıldırttı.

Kiralık olarak değil bonservisi ile birlikte takımdan ayrılmak isteyen yıldız futbolcu buna ek olarak yönetimden ekstra maddi taleplerde bulundu.

Son bir görüşme gerçekleştirecek olan Fenerbahçe olumlu yanıt alamaması halinde İngiliz futbolcunun sözleşmesini askıya alacak.