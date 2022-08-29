Sedat Peker’in açıklamaları gösterdi ki; Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş. Yılmaz Özdil Zehra Taşkesenlioğlu videosu ile bir de karikatür yayınladı

Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peket’in gündeme getirdiği rüşvet iddiaları Türkiye’nin gündemine oturmaya devam ediyor.

Söz konusu iddiaları yorumlayan Yılmaz Özdil, doların geldiği durumu da hatırlatarak, "Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş!" ifadelerini kullandı.

Özdil Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sedat Peker’in belgeleriyle tanıklarıyla organizasyon şemalarıyla ifşa ettiği kepazelikler kanıtlıyor ki, Türkiye böylesine soyulmasa bir dolar gerçekten bir lira olabilirmiş!" dedi.

Öte yandan Yılmaz Özdil, yaptığı başka bir paylaşımda ise AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun canlı yayında yaptığı bir açıklamayı da paylaştı.

Sedat Peker’in gizli çekim videosunu paylaştığı Taşkesenlioğlu, söz konusu videoda elinde bıçakla tehditler savurarak "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" sözlerini kullanıyordu

Yılmaz Özdil’in paylaştığı videoda ise bir vatandaşın kendisi için hatim indirdiğinden övünen AKP’li vekilin, ağzından Allah, din, kitap düşmediği görülüyor.

Yılmaz Özdil ise bu videoyu "Zehranıma sayın ahalimiz hatim indirmiş, Sedat Peker’in kazandığı sevabı hesap edin gari…" sözleri ile paylaştı.

Yılmaz Özdil, attığı bir başka tweette ise, "Sedat Peker’in anlattıklarını okurken, aklıma hep şu çizgi tasvir geliyor… Bir elinle minareyi bayrağı göster, oralara bakarken, öbür elinle cebindeki parayı arakla!" ifadelerini kullandı.