Sosyal medyada Trabzonspor fırtınası

TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Bordo mavililerin; ayrıca Youtube, Facebook, Instagram hesapları da, sosyal medya alanında son yıllarda göstermiş olduğu gelişim, Süper Lig ve alt liglerde birçok kulübün ilgisini çekerek bu alanda yeni adım atmalarına sebep oldu.

Trabzonspor Kulübü, saha dışında da bu özelliğini sürdürerek birçok Anadolu kulüplerine örnek ve öncü almaya devam ediyor.

TWİTTER

Bordo mavililerin resmi Twitter hesabı; özellikle 01 Kasım 2021 ile 01 Kasım 2022 tarihleri arasındaki bir yıllık zaman birimi içerisinde, erişilmesi güç bir rekora imza atarak bir önceki yıla oranla büyük bir artış gösterdi. 830 milyon küsur görüntülenme alınırken, her gönderisi ve paylaşımı 15 bin ile 85 bin bandında beğeniye ulaştı.

Bu süre zarfında yayınlanan videolarda 22 milyon 833 bin görüntülenmeye ulaşırken, söz konusu hesap bu süre zarfında 165 milyon 83 bin kişi tarafından tıklanarak ziyaret edildi. Bu süre içerisinde Twitter hesabına ek olarak, 156 bin 90 takipçi daha katıldı.

INSTAGRAM

Trabzonspor’un resmi Instagram hesabı ise yine aynı tarihle arasında daha aktif kullanıldığı gözlemlendi. Daha efektif video gösterimi, daha fazla görsel ve daha çok kreatif içerik sayesinde ortalama 700 bin gönderi erişimi rakamına ulaştı.

Bu süre zarfında 16 milyon 362 bin 167 kişiye erişen hesap, bir önceki döneme göre %69’luk bir artışla büyümeye devam etti. Instagram hesabını; aynı sürede 35 milyon 418 bin 753 kişi ziyaret ederken, bu artış önceki döneme göre %73’lük bir artışla büyümeye devam etti. Yine bu süre içerisinde söz konusu hesabın takipçilerine artı olarak, 471 bin 179 kişi daha yeni takipçiler olarak eklendi.

Hedef kitlenin %80’ini erkekler, %20’sini kadınlar oluştururken; 1 milyon 161 bin takipçi sayısını geçen etkileşimde, hedef kitlesinin %62’sini Türkiye’den, % 4’ünü Almanya’dan, % 1’ini Fransa’dan,

% 0,6’sını Brezilya’dan, % 0,6’sını Hindistan’dan oluştu.

Ayrıca bu takipçilerin %25’i 18-24 yaş aralığında, %30’u ise 25-34 yaş aralığında oldukları tespit edildi.

FACEBOOK

Bu resmi hesabında da etkinliğini arttıran kulübün, Facebook sayfasında daha efektif kullanım ve daha çok görsel olarak takipçileriyle buluştu. Aynı tarihlerde ki bir yıl içersinde de

11 milyon 551 bin 510 kişiye erişti. Bir önceki döneme göre %70 artış gösteren ve 1 milyon 5 bin 579 kişiye erişen, Trabzonspor Facebook sayfa hesabını aynı süre içersinde 5 milyon 93 bin 954 kişi ziyaret etti. Ayrıca paylaşılan içerikler 80 bin 566 kez de beğeni aldı.

YOUTUBE

Sosyal medyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube’da ise, bordo mavili kulübün bu resmi kanalı söz konusu 365 günlük süre içerisinde 24 bin abone daha kazanırken, 328 bin saat izlenme süresine ulaşarak, önemli bir kitleye erişti.

YouTube kanalı kurulduğu günden bugüne dek projelerle dikkat çekmiş, gerek ülke içinde, gerekse ülke dışındaki spor kulüpleri arasında en iyiler arasında gösterildi. YouTube kanalı geçtiğimiz kasım ayının başına kadar, toplamda 294 bin 284 aboneye rakamına ulaşarak, önemli bir çıkış yakaladı.

Trabzonspor’un bu sosyal medya hesapları; son iki ay içerisinde yine durmaksızın tıklanma ve takipçi sayılarını arttırmaya devam ediyor.