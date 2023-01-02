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Trabzonspor'un Visca planı belli oldu

Trabzonspor’un sağ kanat için, aklındaki Yunanlı ve Türk oyuncunun kim olduğunu Turgay Beşyıldız açıkladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:20
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Visca'nın yeri gelecek adayları açıkladı. Turgay Beşyıldız yazdı

Trabzonspor'un Visca planı belli oldu
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TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ

Trabzonspor’un önemli hücum oyuncusu Edin Visca’nın, uzun süren bir sakatlıktan döndükten sonra tekrar sakatlanması, bordo mavililerin hücum hattında sıkıntı yarattı.

Sezon’un 2. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşmasında, sol kolunda kırık meydana gelen Visca aylar sonra sahalara dönmüştü.

Buna rağmen şansızlığın yakasını bırakmayan Bosnalı oyuncunun, geçtiğimiz hafta oynadığı son maçında yine sakatlanması, bu mevkide transferi yeniden gündeme getirdi.

En son oynanan V.Karagümrük deplasmanında bu seferde yine sol tarafında, omzunda kırık meydana gelen Visca’nın, önümüzdeki 7-8 hafta forma giyemeyecek olması Abdullah Avcı’yı şimdilik takım içerisinde arayışlara yöneltti.

Akla gelen ilk isim Ajax’tan transfer edilen Naci, olmazsa taraftarında merakla beklediği diğer isimse Faslı oyuncu Lahtimi.

Bu arada da devre arasında bordo mavililerde; 2-3 oyuncunun başka takımlarla anlaşması halinde gönderilmeleri beklenirken, kadroya da en az iki yeni oyuncunun dahil edilmesi bekleniyor.

Özelikle Lille takımından kiralık olarak alınan Yusuf Yazıcı’nın, tanınmayacak halde olması, bordo mavili camiada hayal kırıklığı yaratmıştı.

Haliyle; düşünülen ilk aday sağ kanat hücum oyunsusu olacak.

Buna göre; Trabzonspor’da yine gündemini koruyan ilk oyuncu Yunanlı Masouras. Ara transferde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek olan son şampiyon ekibin listesinde yine tanıdık bir isim çıkma ihtimali yüksek; Alayansporlu Efecan.

Daha öncede ciddi bir şekilde gündeme gelen bu iki isimden 28 yaşındaki Georgios Masouras’ın, sadece bu sezon tüm maçlarda 28 kez formasını giydiği Olympiakos Kulübüyle, bir yıllık kontratı kaldı. Ayrıca aynı bölge için adı yine gündeme gelen 34 yaşındaki Efecan Karaca, Alanyaspor’un formasını tüm karşılaşmalar dahil bu sezon 13 kez sırtladı. Aslen Sivaslı olan Efecan konusundaki problem; kulübüyle olan sözleşmesini yeniden, 2025 yılının ortasına kadar uzatması olarak gösteriliyor.

Her iki oyuncu için önümüzdeki günlerde gelişmeler beklenirken, Arap Kulüplerin Trabzonspor’a olan ilgileri de devam ediyor; Al-Nassr Kulübü’nün Marek Hamsik ile AL-Hilal Kulübü’nün de Jorge Djaniny ile yine ilgilendiği belirtildi.

Öte yandan; Trabzonspor’u daha önce maddi, manevi zarara uğratmış bazı menajerlerin, MLS- Major Ligi’ndeki tanınmış bir oyuncunun Avrupa’ya dönmek istediğini belirterek, Trabzonspor’a önerdikleri öğrenildi.

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