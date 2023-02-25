Rıdvan Dilmen bombayı patlattı. Arda Güler'i isteyen 2 Avrupa devini açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'i isteyen takımları açıkladı.

Dilmen, sarı lacivertli takımın Konyaspor'la oynadığı maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de bir sezon başı isteği ve top rakipteyken oyununu gördüm. Fenerbahçe'nin bir artısı bu. Maçı garantiye alması için Crespo-Arao değişikliği yapması lazım. Bence Fenerbahçe liderle arasındaki puan farkını 6'ya düşürdü diye düşünüyorum.

Verilen aradan sonra herkesin metal olarak, fiziksel olarak düşmesi normal. Özellikle İlhan hocadan sonra o kompakt Konyaspor'dan eser yok.

Bu aradan sonra mental ve fiziksel olarak herkesin düşüşü normaldir. İlhan hocadan sonra kompakt Konyaspor'dan eser yok. İlhan hoca olmuş olsa sezona dolu dolu başladığı dönemdeki kadar en azından şiddetli baskı uygulaması, ve topla oynamalar 80'lere çıktı birara Fenerbahçe ve Fenerbahçe bu kadar rahat olmazdı.

Oyuna o kadar tempolu başladı ki Fenerbahçe üst üste toplar kazanıp penaltıyla öne geçtiler. 22'de kırmızı kart olunca Konyaspor çok uzun süre 10 kişi oynadı. 1-0 riskli skor ama durum böyle olunca Konyaspor'un maçı çevirmesi çok zorlaştı. Çevirseydi 20 yıl geçse de konuşacağımız bir maç olurdu.

Fenerbahçe'nin iyi hazırlandığını ve galibiyeti hakettiğini söyleyelim. Jesus geçen hafta tekrar toparlanıp yarışın içinde olacağız demişti bu maçta da öyle oldu. Mart ayının ortalarında oyunun daha da oturacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de.

Bu süreçte kulüplerimiz yardım kampanyaları konusunda yarış içinde olduklarını gördüm. Federasyon da aynı şekilde. Kulüpler de yardımlar konusunda çırpındı adeta. Bu istişareleri doğru yaptılar demekki. Bu kararların tartışılacak bir tarafı yok zaten bu dönemde. Gerekirse 11 yabancıyla oynama şansı da vereceksiniz."

Rıdvan Dilmen, oyuna 68. dakikada giren Arda Güler'le ilgili olarak da, "Arda Güler'i Borussia Dortmund ve Arsenal'in istediğini biliyorum" dedi.