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  • CHP’li Yılmazkaya en son yapılan anketi paylaştı. Vatandaşın en çok nelerden muzdarip olduğunu açıkladı

CHP’li Yılmazkaya en son yapılan anketi paylaştı. Vatandaşın en çok nelerden muzdarip olduğunu açıkladı

CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Gaziantep genelinde vatandaşın en çok nelerden muzdarip olduğu ile ilgili yapılan anketi ve çıkan sonuçları Meclis Genel Kuruluna taşıdı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 18:10
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En son yapılan anketi CHP'li vekil paylaştı. Vatandaşın en çok nelerden muzdarip olduğunu açıkladı

CHP’li Yılmazkaya en son yapılan anketi paylaştı. Vatandaşın en çok nelerden muzdarip olduğunu açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep İl Sağlık Komisyonun hazırladığı ankete katılan vatandaşların yüzde 90’ının kötü giden ekonomiden şikâyetçi olduğunu vurgulayan CHP Gaziantep Milletvekili Opr. Dr. Bayram Yılmazkaya, Genel Kurulda yaptığı konuşmada anket sonuçlarını işaret ederek; “Bu tablo 20 yıllık AKP Hükûmetleri döneminde maalesef ülkenin ve milletin en temel ve en önemli sorunlarının çözülemediğinin ispatıdır!” dedi.

Ankete katılan Antepli vatandaşın büyük bir bölümü genel sorun olarak; Sağlık merkezlerindeki hekim sayısının azlığı, devlet hastanelerinden randevu alamama, özel hastanelerin ücretini karşılayamama, bebek ölüm oranlarının fazla olması, ilaca erişimin zor olması ve sağlıkta şiddet gibi konulardan şikâyetçi.

Vatandaşın En Temel Sorunu Kötü Ekonomi!

“Asgari ücretli ile emekliler kira, doğal gaz, elektrik, su gibi temel ödemelerini yapamamakta. Et, süt, yumurta, hatta meyve-sebze gibi temel gıda maddelerini alamaz hale gelmiş. Asgari ücretin altında maaş alan emeklilerimiz kahveye gidip bir çay içemez, torunlarına harçlık bile veremez ve hatta torunlarından kaçar hâle gelmişlerdir” diyen Yılmazkaya konuyla ilgili TBMM’de yaptığı konuşmada şu ifadeler yer verdi;

“CHP Gaziantep İl Sağlık Komisyonu, kentin mevcut sağlık alt yapısıyla birlikte, ekonominin sağlık üzerine etkilerini araştırmak amacıyla şehir genelinde yaptığı anket çalışmasında, toplumun beklentileri noktasında çok önemli tespitlerde bulunmuş.

Bu anketin sağlık ile ilgili bölümünde;

Sağlık merkezlerindeki hekim sayısının azlığı, devlet hastanelerinden randevu alamama, özel hastanelerin ücretini karşılayamama, bebek ölüm oranlarının fazla olması, ilaca erişimin zor olması ve sağlıkta şiddet gibi konular ön plana çıkmakta.

Anket sonuçlarında kentin sağlık alanında yaşadığı sorunların kötü giden ekonomiyle doğrudan bağlantılı olduğu tespit edilmiş.

Ankette vatandaşa;

“Şuanda ülkemizin en büyük sorunu nelerdir” diye sorulduğunda;

Vatandaşın; Yüzde 90’ı ekonomi,

Yüzde 69’u adalet,

Yüzde 68’i eğitim,

Yüzde 66’sı sağlık cevabını vermiştir.

Bu tablo 20 yıllık AKP Hükûmetleri döneminde maalesef ülkenin ve milletin en temel ve en önemli sorunlarının çözülemediğinin ispatıdır!” dedi.

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Ali evlidereli
1.02.2023 18:30
bu anketi iranda mı isveç'te mi yaptırılmış  
 
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