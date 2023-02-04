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Fatih Portakal kendi yaptığı anketi açıkladı. Anketten şok sonuç çıktı

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından yaptığı anketi açıkladı. Portakal’ın yaptığı ankette Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın karşısında önde görünüyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 10:10
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Fatih Portakal kendi yaptığı anketi açıkladı

Fatih Portakal kendi yaptığı anketi açıkladı. Anketten şok sonuç çıktı
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6’lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda 13 Şubat tarihi oldukça kritik olarak görülüyor. 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda adayın belirlenmesi bekleniyor. Adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ön planda olurken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise potansiyel ihtimaller arasında yer alıyor.

Anketlere bakıldığında ise Millet İttifakı, Cumhur İttifakı’na karşı ciddi bir yarışın içinde. Anketlere göre hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de AKP’nin oylarında ciddi düşüş görülüyor.

FATİH PORTAKAL SOSYAL MEDYASINDA YAPTIĞI ANKETİ AÇIKLADI

Gazeteci Fatih Portakal kendi sosyal medya hesabından yaptığı anketi açıkladı. Aday olarak Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın yer aldığı ankette Kılıçdaroğlu yüzde 62,3 oy alırken Erdoğan’ın oyu ise 20,3’te kaldı. Portakal’ın anketinde kararsızların oranı ise yüzde 17,4 olarak görüldü.

Sosyal medya hesabında yaptığı anketle ilgili yorum yapan Fatih Portakal, “Yaptığım ankette %62 Kemal Kılıçdaroğlu %20 Erdoğan %18 kararsız diyenler var. Ben bu seçimde çok büyük sürprizlerin olacağını düşünüyorum. Koltuğunu müjdelerle ayakta tutabileceğini düşünen iktidarın çok büyük bir hüsran yaşayacağını düşünüyorum.” İfadelerini kullandı.

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İzan
4.02.2023 10:25
Ekonominin dibe vurduğu, enflasyonun kudurduğu, hayat pahalılığının insanları canından bezdirdiği, hukukun yerlerde süründüğü bir dönemde hâlâ kazanacak bir aday çıkaramazsa muhalefete yazıklar olsun  
 
Serkan
4.02.2023 10:25
Şu an iktidarın bir tek amacı var millet ittifakı adayının Kılıçdaroğlu yapılması örneğin Foxtvyi yarı yolda bırakan Fatih bey de bu amaca hizmete başlamış  
 
Orhan Yüksel
4.02.2023 10:24
İyi parti sakinleşirse Millet ittifakı seçimi % 60 'ın üzerinde kazanır.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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