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Ricardo Quaresma'dan deprem sonrası geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ın eski Portekizli yıldızı Quaresma, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 21:10
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Quaresma meydana gelen deprem sonrası başsağlığı paylaşımında bulundu

Ricardo Quaresma'dan deprem sonrası geçmiş olsun mesajı
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Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından bir paylaşım yaptı.


''DUALARIM DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERLE''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portekizli futbolcu;  "Türk halkının yaşadığı bu zor günde tüm desteğimi ifade etmek istiyorum. Dualarım depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle" ifadelerini kullandı.

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