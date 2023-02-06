Ricardo Quaresma'dan deprem sonrası geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından bir paylaşım yaptı.
''DUALARIM DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERLE''
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Portekizli futbolcu; "Türk halkının yaşadığı bu zor günde tüm desteğimi ifade etmek istiyorum. Dualarım depremde hayatını kaybedenlerin aileleriyle" ifadelerini kullandı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.