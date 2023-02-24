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Diyanet TV Ali Erbaş'ı neredeyse mehdi ilan edecekti: Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı

Diyanet TV’de Ali Erbaş’ın depremzede bebekle fotoğrafı gösterildi. Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık ise “Siz kucağınıza alınca bebekler kurtulmaya başladı” dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 11:10
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Enkazdan bebeklerin kurtulması Ali Erbaş'ın sayesindeymiş

Diyanet TV Ali Erbaş'ı neredeyse mehdi ilan edecekti: Siz kucağınıza alınca bebekler enkazdan kurtulmaya başladı
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Diyanet TV’deki İyilik Vakti adlı programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem bölgesinde bir bebekle çekildiği fotoğraf ekrana yansıtıldı ve Erbaş’a bu fotoğrafın hikayesi soruldu.

“SİZ KUCAĞINIZA ALINCA BEBEKLER KURTULDU”

Araya giren Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık, enkaz altındaki çocukları ima ederek, “Bebekler kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu” iddiasında bulundu. Erbaş ise bu iddiaya “Elhamdülillah’ yanıtını verdi.

“BANYO TUVALET YOKTU”

Diyanet ve TDV’nin bölgedeki çalışmalarını anlatan Erbaş, “6 gün kaldım ben. Su yoktu. Bardak sularla abdest aldık” dedi. Açık ise “Banyo, tuvalet yok. 48 saat tuvalet hiç olmadı. Bir şey yenmiyor” diye konuştu. Mobil mutfak kurulduğunu söyleyerek, “Biz de orada bir çorba içerek açlığımızı giderdik Maraş’ta” diyen Erbaş’ın sözünü kesen ve araya giren Açık, “Ben söyleyeyim. Hocam o dakikaya kadar ilk kez yemek yemiş oldu. Çabası, gayreti, çocuklara merhameti, koşuşturmasından yemek yemeyi unutmuş. Hocama dedim ki bardak çorbayı içer misiniz? İçti. Hocama çaktırmadan ben yerine yeniden koyuyorum, hocamın aç olduğunu biliyorum. ‘Ne kadar tatlı çorbaymış’ dedi” ifadelerini kullandı.

"NİMET VERDİ"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Programın ilerleyen dakikalarında ise moderatör, ekrana yansıtılan Erbaş’ın kucağındaki bir bebekle olan fotoğrafın hikayesini sordu.

Erbaş, bir camiyi ziyaret ettiğini, bebeğin de bir Diyanet görevlisinin çocuğu olduğunu söyleyerek, “Bebeği kucağıma aldım, dua ettim” dedi. Söze dahil olan Açık ise “Fotoğraf, umudun ve ümidin fotoğrafı. Çünkü hocam bebekler de kurtulmaya başladı siz bebekleri kucağınıza alınca. Rabbim nimet verdi, çok bebek kurtuldu. Hakikaten çok bebek kurtuldu” ifadelerini kullandı. Erbaş ise “Elhamdülillah” yanıtını verdi.

ERDOĞAN DA KADER PLANI DEMİŞTİ

Erdoğan, kendisiyle konuşan bir depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler." dedi.

Erdoğan, Ekim 2022'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciası için de "Birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil, biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır, olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım." demişti.

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