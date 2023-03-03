Deprem bölgesindeki AFAD Müdürlerinin geçmişi ortaya çıktı. Derin konuların yazarı Tolga Şardan açıkladı

10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası AFAD’ın depremzedelere günlerce yardım edememesi tartışmaların odağında olmuştu. 45 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği felaket, afetlerle mücadelede tek yetkili kurum olan AFAD’ın büyük eksiklerini gözler önüne serdi.

T24 yazarı Tolga Şardan deprem bölgesindeki AFAD müdürlerinin geçmişini yazdı. Şardan, AFAD müdürlerinin hangi kurumlardan atandığını ortaya koydu.

Tolga Şardan’ın “İşte deprem bölgesindeki AFAD yöneticileri: AKUT'tan, İBB'den, Al Baraka'dan, hastane müdürlüğünden AFAD'a atananlar” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kahramanmaraş: 2019'da Tekirdağ'dan gelen önceki AFAD Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AFAD Risk Azaltma Planlama Daire Başkanı oldu. Yerine AFAD Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Dairesi'nden Yılmaz Durgut Kasım 2022'de vekaleten atandı. Durgut, işletmeci.

Hatay: Elektrik Mühendisi Ercan Akar'ın geçen eylülde İstanbul AFAD Müdürü olmasından sonra makine mühendisi Ahmet Ali Artun Aralık 2022'de Kütahya AFAD Müdürü iken Hatay AFAD Müdürü olarak atandı.

Adıyaman: AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ, daha önce devlet hastanesinde müdür yardımcısı iken 2010'da Adıyaman AFAD Müdürü olarak görev yapıyor. Kahtalı olan Altuğ, iktisatçı.

Adana: İktisat fakültesi eğitimi sahibi olan Gültekin Genç, Şubat 2015'ten bu yana Adana AFAD Müdürü. Daha önce AKP'li Seyhan Belediye Başkan yardımcısı olan Genç, bir dönem finans kurumu Al Bakara'da çalıştı.

Gaziantep: Gaziantep AFAD Müdürü Mahmut Coşkun, geçen kasımda kente atandı. Kırıkkaleli olan Coşkun'un önceki görev yeri Kırıkkale AFAD Başkanlığı idi. Kırıkkale'de dönemin valisi ve halen AFAD Başkanı Yunus Sezer'le birlikte görev yaptı. Sezer'in talebi doğrultusunda Gaziantep'te görevlendirildi.

Kilis: Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Daire Başkanı olan Uğur Olgun, Ocak 2020'de Kilis AFAD Müdürü olarak atandı.

Osmaniye: 2017'de Osmaniye AFAD Müdürü olan Serhat Bulut'un önceki görev yeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi idi.

Şanlıurfa: Mahmut Sönmez, 2013'ten beri Şanlıurfa AFAD müdürü. On yıldır aynı görevi sürdürüyor.

Malatya: İşletme eğitimi alan Mustafa Türker, Aralık 2016'dan itibaren Malatya'da AFAD Müdürü.

Diyarbakır: Arama kurtarma teknisyeni olan İlami Çakmak, Aralık 2021'de atandığı Diyarbakır AFAD Müdürlüğüne halen devam ediyor.

Elazığ: Jeoloji eğitimine sahip Osman Pıhtılı, Ocak 2018'den bu yana AFAD Müdürü olarak görev başında."