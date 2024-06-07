Erden Timur'u Ali Koç'a karşı korumaya aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erden Timur'u Ali Koç'a karşı korumaya aldı

Levent Tüzemen Erden Timur'un Galatasaray'dan istifa ettiği basın toplantısı sonrasında gündeme bomba gibi düşen bir iddiayı ortaya koydu.

Erden Timur'un Galatasaray'a vedasının yankısı hala sürüyor.

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yüklenerek Erden Timur'u korumaya aldı.

Tüzemen yazısına "Erden Timur, G.Saray'ı o kadar çok seviyor ki basın toplantısı bittikten sonra bahçeye çıktığında gözyaşlarına hakim olamadı" cümleleriyle başlarken hedefindeki isim Ali Koç'tu.

Erden Timur'un durumuna çok üzüldüğünü ifade eden Levent Tüzemen, "İçini çeke çeke ağladı. Erden Timur belli ki kendisine atfedilen iftiralardan fazlası ile alınmış" değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur'un mal varlığı karşısında etkilenen Tüzemen, "Basın toplantısının yapıldığı Nef Bebeköy'ü gördüğümde ağzım açık kaldı. Boğaz'a hakim, ormanın içine saklanmış büyüleyici bir arazinin sahibi olduğunu öğrendim. Erden Bey'e komisyoncu demek, ciddi bir haksızlık" ifadelerini kullandı.

Erden Timur'u koruyan bir tavırla Ali Koç'u eleştiren Tüzemen şöyle devam etti:

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bir dönem Erden Timur'un varlığından o kadar rahatsız olmuştu ki; hakkında dosyalar bile hazırlattı. Hatta F.Bahçeli hukukçular, Erden Timur'un mal varlığının incelenmesi için 15 aydır çalışıyorlardı.

Erden Timur'un bir gönül adamı olduğunu net olarak gözlemledim. Eleştirilere kırılmış, iftiralara alınmış. G.Saray siyaseti içinde ilk üzülen kişi Erden Timur değil ki! Derin G.Saray olarak adlandırılan yapı, geçmişte benzer politikalarla büyük başarılara imza atmış başkanları bile yıprattı.

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