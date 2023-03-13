Depremzede 'kader mi ihmal mi?' sorusuna böyle yanıt verdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü sayısı 47 bin 975. Evsiz kalan binlerce insanın yetersiz gıda ve çadır isyanı ise devam ediyor.

İşte Kanal Dünya'nın mikrofon uzattığı depremzedenin isyanı;

"-Nasılsınız?

Depremzede olarak b.k gibi diyeyim. Daha fazlasını demeyeyim. Hatay Samandağ'dan geldim. Ailemizden 13 kişi öldü.

- "Kader mi İhmal var mı?" Erdoğan "kader" dedi.

Tamamen ihmaldi. Ben 99 depremini de yaşadım. Ben sahaya nasıl hızlı inildiğini, nasıl hemen müdahale edildiğini de gördüm. Depremin 3. günün sabahından geldiler. İnsanlar paramparça... Biz yakınlarımızı enkazdan kendimiz çıkardık. Biz 5 kişiyi çıkardık. Görümcemi onun oğlunu biz çıkarttık. Halk kendi imkanlarıyla çıkardı. Yazıklar olsun. Hakkımı helal etmiyorum kimseye.

- Ahirette yakasına yapışacak mısın?

Ona gerek yok onlar bunun hesabını burada bu ülkeye verecekler. Mezar bile onları kabul etmeyecek. Ben Allah'a sığınmışım. Ekonomi zaten b.k gibi. Suriyelilerle uğraşırken deprem felaketiyle yüz yüze geldik."

Öte yandan; Hulisi Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin birinci günü bölgede olduklarına dair açıklamaları dikkat çekti.