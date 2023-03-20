AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi. İsmail Saymaz gönderilen mesajı paylaştı

Güneydoğu Anadolu’da meydana gelen depremlerden 11 etkilendi. Türkiye’yi yasa boğan afette 50 bin vatandaş hayatını kaybetti.

Bu büyük yıkımdan yaklaşık 13 milyon kişinin etkilendi. Deprem bölgesine yardım ekiplerinin çok geç kaldığı tartışılırken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de deprem bölgesine geç gönderildiği de gündem oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afetin en kritik saatlerinde askerin kışladan çıkarılmadığı, dolayısıyla can kaybının arttığına dair yorumlara tepki göstermiş; saat saat neler yaptıklarını anlatarak "Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

Akar ayrıca "Gerçekleri yansıtmayan yanlı iddialar iyi niyetle izah edilemez. MSB, ilk andan itibaren milletinin yanına koştu." dedi.

İSMAİL SAYMAZ: TSK DEPREMDEN 36 SAAT SONRA GELDİ

Halk TV yazarı İsmail Saymaz deprem sırasında yaşananlarla ilgili edindiği yeni bilgileri paylaştı.

İsmail Saymaz, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem bölgesine, afet anından 36 saat sonra gönderildiğini söyledi.

Saymaz "AFAD, sarsıntının üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK'dan yardım istedi." ifadelerini kullandı.

Yazısında Saymaz şöyle dedi:

AFAD'tan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyor:

'Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…'

HAVA KUVVETLERİ DE GECİKTİ

AFAD'ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildiğini belirten Saymaz “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik komutanlıklarına ‘Çok Acele’ şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti.” diye yazdı.

Saymaz:

7 Şubat günü saat 21.35’te iletilen ‘Personel Görevlendirmesi’ konulu mesajda şöyle yazıyor:

'-Birlikler tarafından uygun görülen uzman veya gönüllü personelin planlanabileceği,

-İhtiyaç duyulması halinde lojistik komutanlığı tarafından personel intikalinin sağlanması amacıyla gerekli uçak/helikopter planlaması yapılabileceği,

-Planlanan personel tarafından her türlü emniyet kurallarının ön planda tutulması,

-Ana ast komutanlıklar ile ilgili valilikler ve AFAD arasında koordine yetkisi verildiği,

-Faaliyetlere ilişkin alınan tedbirler ile planlanacak personel listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı’na bildirilmesi.'

ÜÇ GÜN SONRA MI GİTTİLER?

Saymaz “Belgesiyle anlattığım üzere AFAD, depremin üzerinden 35 saat 56 dakika geçtikten sonra TSK’dan yardım istedi. Hava Kuvvetleri de mesaj ulaştıktan 5 saat 22 dakika sonra bağlı komutanlıklarını bilgilendirdi. Bu gecikmenin de neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı. Toplamda en az 41 saat 18 dakika gecikildi.” dedi

Hava Kuvvetleri’nin mesajı, 7 Şubat’ta saat 21.35’te yollandığı için gereğini yapmanın ertesi güne kaldığını yazan Saymaz:

“8 Şubat’ta bütün birliklere yayınlanan emirde, 'Deprem felaketi sonrası yapılan çalışmalara uzman veya gönüllü olarak destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu' hatırlatılarak, şöyle deniyor:

'Bu kapsamda ilgi mesaj personele tebliğ edilerek, doğal afet bölgelerine gönüllü gidecek personel bilgileri ana ast komutanlıklar tarafından günlük olarak Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığına bildirilecek olup personelin yoklama kaydı ‘0079-Mazeret İzni (Doğal Afet) olarak bildirilecektir.'

Saymaz bu emrin 8 Şubat’ta saat 17 sularında personelin eline ulaştığı iddiasının olduğunu yazdı. Gazeteci Saymaz dolayısıyla birçok uzman ve gönüllünün 9 Şubat’ta, depremin üçüncü günü bölgeye gittiğinin öne sürüldüğünü ifade etti.