Depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istendiğinin belgesi. İsmail Saymaz yayınladı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası TSK’nın geç müdahale etmesi tartışmalara neden olurken Halk TV yazarı İsmail Saymaz AFAD’ın depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istediğini köşesine taşıdı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelimiz görev yapıyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Saymaz şu ifadeleri kullandı:

AFAD'tan 7 Şubat’ta saat 16.13’te TSK’ya geçilen ‘Hizmete Özel’ mesajda arama kurtarma için personele ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, şöyle deniyor:

'Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç bulunduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi…'

HAVA KUVVETLERİ DE GECİKTİ

AFAD'ın mesajı TSK tarafından hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlıklarına gönderildiğini belirten Saymaz “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi mesajı aldıktan beş saat 22 dakika sonra Muharip Hava Kuvvetleri, Hava Eğitim ve Hava Lojistik komutanlıklarına ‘Çok Acele’ şeklindeki öncelik derecesiyle mesaj geçti.” diye yazdı.

BAKAN YARDIMCISI SES KAYDI İLE YANIT VERDİ

Halk TV yazarı Saymaz’ın köşe yazısına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan yanıt geldi. Çataklı, Twitter hesabından yayınladığı ses kaydında askerlerin deprem bölgesine taşınması için hava aracı talebi yer aldı. Söz konusu se kaydında ““Biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Size zahmet. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz. 7-8 hava aracı lazım bize” ifadeleri yer aldı.

İSMAİL SAYMAZ BELGELERİ PAYLAŞTI

Bakan Yarımcısı Çataklı’nın yayınladığı ses kaydına İsmail Saymaz’ın yanıtı gecikmedi. Saymaz, köşe yazısında paylaşmadığı belgeleri açıkladı. AFAD’ın yazısını paylaşan Saymaz şu ifadeleri kullandı:

Kayıttan da anlaşıldığı üzere AFAD, TSK’dan arama kurtarma için personel istemiyor. AFAD ekiplerini deprem bölgesine göndermek için hava aracı istiyor. Çataklı, sözde beni yalanlarken, ihmali itiraf ediyor.

Çataklı’nın açıklaması üzerine yazımda yer verdiğimiz evrakı yayınlama kararı aldım.

Hava Komutanlığı Harekat Merkezi’nin 7 Şubat’ta saat 21.35’te bağlı komutanlıklarına gönderdiği ‘Çok Acil’ mesajın ‘ilgi’ bölümünde “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 071613C SUB 23 TSG’li Mesajı” ifadesi yer alıyor.

Askeri evraklarda bu rakamlar 7 Şubat 2023 saat 16.13 olarak okunuyor.

Mesajda şöyle deniliyor: “Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrasında yapılan çalışmalara destek vermek üzere personele ihtiyaç duyulduğu ve arama kurtarma konusunda uzman/gönüllü yeterli sayıda personelin yapılan çalışmalara destek vermek amacıyla görevlendirilmesi ilgi mesajı ile talep edilmiştir.”