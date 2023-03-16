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Seçim hamlesi sızdı. Erdoğan o isimleri milletvekili adayı gösterecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kurmaylarıyla toplantı yaptı. Kulislere yansıyan bilgiye göre Erdoğan, “Kabinedeki bakanları büyükşehirlerden aday göstereceğim” dedi. Süleyman Soylu, Hulusi Akar gibi isimler, deprem illerinden milletvekili adayı yapılacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 08:15
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Erdoğan o isimleri milletvekili adayı gösterecek

Seçim hamlesi sızdı. Erdoğan o isimleri milletvekili adayı gösterecek
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AKP, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesi bir yandan Cumhur İttifakı’nı genişletmek için Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR gibi partilerle görüşmeler yürütüyor, diğer yandan da parlamentoda çoğunluğu sağlamaya dönük sürpriz isimlerin “Milletvekili adayı gösterilmesi” yönünde çalışmalar yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin grup toplantısının ardından, grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Kurmaylarıyla seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Erdoğan’ın “2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu” belirterek “Bakanları, büyükşehirlerden milletvekili adayı göstereceğim” dediği öğrenildi.

Bu kapsamda Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için “Milletvekili adayı olarak düşündüğü” ileri sürüldü. Erdoğan’ın bu seçimlerde “Büyükşehirleri riske atmak istemediği” de belirtiliyor. 

"ADAY OLSUNLAR"

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki “Tartışmalı bazı isimleri” milletvekili yaparak, gelecek dönem için bu isimlere “Dokunulmazlık zırhı kazandırmak istediği” iddia edilirken bakanların özellikle büyükşehirlerde kamuoyuna “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin” altı çiziliyor.

Öte yandan Erdoğan’ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine “Aday olsunlar” talimatını verdiği de ifade ediliyor. Ancak mevcut milletvekillerinden birçoğunun liste dışı kalacağı da belirtiliyor. 

“Listede yer bulamayacağını düşünen bazı vekillerin başvuruda bulunmayacağı” değerlendirilirken Erdoğan’ın bu seçimlerde “3 dönem kuralını da uygulayacağına” dikkat çekiliyor. 

ERDOĞAN AÇIK KAPI BIRAKTI

Son olarak AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, “3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek” açıklamasında bulunmuştu. Ancak parti yönetimininde aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurala takılan 76 isim bulunuyor.

Bu isimler arasında eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP’li Mehmet Özhaseki, AKP’li Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz ve eski bakan Cevdet Yılmaz da yer alıyor.

Erdoğan’ın, grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda da “Üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına” yönelik grup başkanvekillerinin sorusu üzerine “Kuralı uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak” dediği de kaydedildi. 

 

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