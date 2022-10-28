Maaş alan Suriyeli: Vatandaş olursam geçinemem sürünürüm. Erdoğan Suriyelilere maaş bağlamadık demişti

Zeyrek adlı YouTube kanalının yaptığı bir sokak röportajında, Suriyeli bir mültecinin söyledikleri tartışmaları da beraberinde getirdi.

Röportajı yapan kişi, 8 yıldır Türkiye’de yaşadığını söyleyen mülteciye “Türk vatandaşlığın var mı?” diye sordu. Suriyeli mülteci ise, “Bana vatandaşlık geldi ama ben istemedim. Burada vatandaşlık alırsak rezil olurum. Maaşım olmaz, çalışamam” dedi.

Muhabirin, “Türk vatandaşları olanlara maaş vermiyorlar mı, Suriyelilere mi veriyorlar” sorusuna, Suriyeli mülteci şu cevabı verdi:

“Aldığımız maaş insana göre değişiyor. Benim aldığım maaş engelli maaşı. 2 milyar alıyorsam 2 milyar kiraya yatırıyorum”

AKP hükümetinin başta Suriyeliler olmak üzere birçok mülteci ve sığınmacılara maddi destek verdiği iddia edilmişti.

Türkiye’de Türk vatandaşı geçim derdiyle boğuşur, aç gezerken iktidarın sayıları 6 milyona yakın Suriyeliye maaş dağıtması tepkilere neden olmuştu.

ERDOĞAN YALANLAMIŞTI

2019 yılında İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Olağan Genel Kurulunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise maaş iddialarını yalanlamıştı.

Erdoğan buradaki açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz hiçbir Suriyeliye maaş bağlamadık. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yetim, öksüz, fakir, fukaraya valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımız vasıtasıyla maaş veriyoruz."

O tarihte Yeni Akit gazetesi tarafından atılan başlık şöyle: