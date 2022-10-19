Burası Afganistan değil İstanbul Eminönü. Bu görüntüleri izledikçe daha da çok Afgan geliyor

Türkiye her geçen gün Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların akınına uğrarken, sınırlardan güle oynaya geçen sığınmacı görüntüleri sosyal medyada tepki çekiyordu.

İstanbul'un Eminönü'nde çekilen görüntüler de vatandaşları isyan ettirdi. Görüntülerde yöresel kıyafetlerinden Afganistanlı oldukları öne sürülen erkeklerin dans ettikleri görüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı da görüntülere yaptığı yorumda, "Bu görüntüleri ülkelerindekiler de izliyor ve Türkiye'ye gelişler daha da hızlanıyor" dedi.