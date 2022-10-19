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  • Burası Afganistan değil İstanbul Eminönü. Bu görüntüleri izledikçe daha da çok Afgan geliyor

Burası Afganistan değil İstanbul Eminönü. Bu görüntüleri izledikçe daha da çok Afgan geliyor

İstanbul'un Eminönü semtinde çekilen Afganların dans görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 18:39
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İstanbul'un Eminönü semtinde çekilen Afganların dans görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi

Burası Afganistan değil İstanbul Eminönü. Bu görüntüleri izledikçe daha da çok Afgan geliyor
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Türkiye her geçen gün Suriyeli, Afgan ve Pakistanlıların akınına uğrarken, sınırlardan güle oynaya geçen sığınmacı görüntüleri sosyal medyada tepki çekiyordu.

İstanbul'un Eminönü'nde çekilen görüntüler de vatandaşları isyan ettirdi. Görüntülerde yöresel kıyafetlerinden Afganistanlı oldukları öne sürülen erkeklerin dans ettikleri görüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı da görüntülere yaptığı yorumda, "Bu görüntüleri ülkelerindekiler de izliyor ve Türkiye'ye gelişler daha da hızlanıyor" dedi.

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Abidin
19.10.2022 19:02
Bunların ülkeye gelmesini sağlayanlar,seçimlerde hesabını öder.  
 
e
19.10.2022 18:41
oy verirkende bunları unutmayın  
 
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