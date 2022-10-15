Suriyeli emlakçılar İstanbul'da her köşe başını tuttu. Emlak piyasasını ele geçiriyorlar

AKP iktidarının izlediği sığınmacı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye'ye giren yabancı uyruklu kaçakların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Sığınmacı ve kaçakların kriz yarattığı önemli noktalardan biri de emlak sektörü oldu. Artan yabancı nüfusuyla bağlantılı olarak özellikle İstanbul’da yabancı emlakçılar türedi. Suriyeli, İranlı, Afganistanlı emlakçılar yetki belgesiz olarak çalışıyor. Yüksek hizmet bedelleri almalarının yanı sıra sahte veya problemli projelerden yapılan satışlar ile oluşturdukları mağduriyetler ise hat safhada. Öte yandan bu emlakçıların yasal bir statüsü olmadığı için şikâyet edilecek mercilerin de yetersiz olduğu iddia ediliyor.

KAÇAKLARIN KAÇAK İŞLETMELERİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Türkiye’de döviz kuru baskısı nedeniyle yükselen inşaat maliyetleri bir yana, başta Suriyeliler olmak üzere artan sığınmacı nüfusu kiraların tavan yapmasına neden olurken yaşanan ülkemize kaçak yolla girenlerin açtığı kaçak işletmeler de emlak krizinin daha da derinleşmesine sebep oluyor.

“YETKİ BELGESİZ OLARAK YAPIYORLAR”

Konuyla ilgili konuşan Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Suriyeliler, İranlılar, Iraklılar hatta son zamanlarda Afganlar… İstanbul’un yabancı nüfusu arttıkça emlakçıları da artıyor. Ancak bu kişiler bu işleri yetki belgesiz olarak yapıyor. Yetki belgesiz aracılık faaliyetleri sektörümüzün en önemli problemlerinden biri. Portalların yanı sıra sosyal medya araçları ile verdikleri reklamlar ile müşteri bulan aracılar, kayıt dışı faaliyet göstermeye devam ediyor. 2022 Ocak-Ağustos döneminde en çok yabancı sermayeli şirket kuruluşu sayısına baktığımızda rekor sayıda bir artış var. Bu sene içinde 28’i Anonim Şirket, 689 Limited olmak üzere toplamda 717 şirket kuruldu” dedi.

“ŞİKAYET EDİLECEK MERCİLER YETERSİZ”

Yabancı ve kayıt dışı emlakçıların hem kiracılar ve ev sahipleri hem de diğer emlakçılar açısından birçok soruna neden olduğunu aktaran Akdoğan, “Yetki belgesiz yapılan bu denetimsiz faaliyetler nedeniyle birçok sorun ortaya çıkıyor. Yüksek hizmet bedellerinin alınması, sahte satışlar, problemi projelerden yapılan satışlar ile oluşturulan mağduriyetler hat safhada. Yasal bir statü olmadığı için de şikâyet edilecek merciler yetersiz. Bakanlığın Taşınmaz Ticareti Bilgi Sisteminde yer alan İhbar menüsü de bu konuda ihtiyaçları karşılamıyor. İhbar edilebilmesi için şirket unvanı konumu adresi vb. bilgiler isteniyor. Lakin bu bilgiler zaten yok. Ayrıca sektörü de olumsuz yönde etkiliyorlar” diye konuştu.

“SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNU”

Akdoğan, “Ana amacımız bu konuda denetimlerin artırılmasını sağlanması. Yeni takip sistemleri geliştirilmesi. Sektörümüzde kayıt dışı çalışanlara yönelik denetimlerin sıklaştırılmasının takipçisi olmayı arzu ediyoruz. Çünkü sektörün en büyük sorunu yetki belgesiz yapılan aracılık işlemleri ve denetimlerdeki eksiklikler” ifadelerini kullandı.