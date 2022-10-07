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  • Erdoğan taklidi yapan gençten yeni video. Bu zamana kadar yaptığı taklitleri unutun. Saray'dakileri bile sessizce güldür

Erdoğan taklidi yapan gençten yeni video. Bu zamana kadar yaptığı taklitleri unutun. Saray'dakileri bile sessizce güldürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taklit ederek internete yüklediği videolarla tanınan Muhammed Nur Nahya yeni bir içerik daha üretti. Bu videoda ise “Cumhurbaşkanı ve sokak fotoğrafçılığı akımı” konusunu ele aldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 10:42
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Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya'dan yeni sokak fotoğrafçılığı akımı videosu

Erdoğan taklidi yapan gençten yeni video. Bu zamana kadar yaptığı taklitleri unutun. Saray'dakileri bile sessizce güldürecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve hareketlerini taklit eden sosyal medya fenomeni Muhammed Nur Nahya, son çektiği videoda yeni bir konuyu ele aldı ve binlerce izlenme aldı.

Fenomen Nahya, son dönemde popüler olan sokak fotoğrafçılığı akımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarladı.

Videoda, bir kişi sokak fotoğrafçısı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını çekmek istediğini belirtti.

Erdoğan’ın, bir benzin istasyonundaki fiyat göstergelerinin önünde, bir vatandaşın cebindeki sigarayı alırken, paket çay hediye ederken ve bir döviz bürosu önünde güncel kur fiyatlarına bakarkenki fotoğraflarını çekti.

Fotoğrafçının Erdoğan’a bahsi edilen fotoğrafları beğenip beğenmediği sorusuna Erdoğan taklidi yapan Muhammed Nur Nahya, “Seni bay Kemal mi yolladı. Sen fotoğrafçılığı boş ver, farklı alanlara yönel” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya fenomeninin bu videosu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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N.A
7.10.2022 11:37
Sonu güzeldi...  
 
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