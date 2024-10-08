Erdoğan ve Bahçeli’nin yeni anayasa iş birliği

Arz-ı Mev'ud; Vaat edilmiş topraklar demektir.

Siyonizm bu toprakların sadece İsrailoğulları'na ait olduğunu savunan Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik fikir hareketidir.

Ve işte bu harita Türkiye’nin güneydoğusundaki şu 19 kentimizi de kapsar.

Antakya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır.

Önce şunu vurgulayayım.

Şerefli tarihi üstün başarılarla dolu Mustafa Kemal’in Türk Silahlı Kuvvetleri ve büyük Türk milleti Siyonizm’in hayalinin gerçekleşmesine asla izin vermez.

Peki, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gerçeği bilmez mi?

Elbette bilir.

O hâlde Erdoğan neden şunları söyledi

-“Yularını elinizde tuttuğunuz bu zalimleri durdurun.

Türkiye'nin sınırlarının ‘kanla çizilmesine yönelik sinsi bir plan’ ortaya konuldu.

Hamas ve Hizbullah sadece bir bahanedir.

Yemen, Suriye sadece bir bahanedir.

Netanyahu ve çetesine dur denilmezse bu yayılmacı politikanın nereye varacağını bizler tahmin edebiliyoruz.

Vatan topraklarında ameliyata izin vermeyiz.

İsrail vasıtasıyla yeni bir paylaşım savaşının planının yürütüldüğünü görüyor, tedbirlerimizi buna göre alıyoruz."

Suriye bahaneymiş.

O halde Esad’a karşı 11 yıldır bu diplomasi rezaletini Türkiye neden yürüttü Erdoğan?

Erdoğan’ın bu sözlerinin iki önemli hedefi vardır:

Birincisi;

31 Mart yerel seçiminde kaybettiği ve kaybetmeye de devam ettiği oyları yeniden AKP’ye kazandırmak.

İkincisi;

Kürt seçmenin yoğunlukta olduğu ve yukarıda saydığım 19 kentte yaşayan vatandaşlarımızı korkutmak ve yeni anayasa için DEM’in Meclis’teki oylarını kazanmaktır.

Nitekim Meclis açış konuşmasında Erdoğan, “barış, birlik, kardeşlik” mesajı verdi.

Devlet Bahçeli de bu projeye DEM’lilerle tokalaşarak şöyle yanıt verdi:

-“Yeni bir döneme giriyoruz, dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım."

Son olarak da Erdoğan, “Sıkılı Yumruk” politikasından vazgeçileceğini açıkladı.

Demek ki Erdoğan da DEM ile demlenecek.

Demek ki Bahçeli de DEM ile demlenecek.

Ve yeni ittifak şöyle oluşacak:

AKP+DEM+MHP+HÜDA PAR+BBP+DSP+Y. REFAH

Adı; Cümbür Cemaat İttifak.

Hedef; Yeni anayasa.

Kimler kimlerle el ele Erdoğan?

Yandaş medyadaki MHP’li yorumcular yıllardır HDP ya da yeni adıyla DEM, “terör örgütü” diyorlardı.

Bakalım nasıl dönecekler?