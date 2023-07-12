Erdoğan’dan gazeteciye AB yanıtı: Ağzın bal yesin

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO liderler zirvesi sonrasında basın açıklaması yaptı. İsveç’in NATO’ya katılması ve AB üyelik sürecine dair basın açıklaması yapan Erdoğan, İsveç’in, Türkiye’nin AB üyelik sürecine ve vize serbestisine aktif destek vereceğini ifade etti.

İsveç’in NATO’ya katılım süreci hakkında konuşan Erdoğan, “İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci milli iradenin temsilcisi TBMM'dir. Bizim gibi milletvekillerimiz de de süreci yakından takip edecek. Somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

“AĞZIN BAL YESİN”

Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a sorulan, ”İsveç'e verdiğiniz destek, Türkiye'nin AB üyeliğinin başlangıcı mı?” şeklindeki soruya Cumhurbaşkanı’nın verdiği cevap gündem oldu. Erdoğan sorulan soruya, “Ağzın bal yesin. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım” cevabını verdi.

“BEN DE HER ZAMANKİNDEN DAHA UMUTLUYUM”

Recep Tayyip Erdoğan, üyelik sürecine dair sözlerine şu şekilde devam etti, “Olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi. Temennim odur ki yarın Brüksel'de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak. Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu; onlarda da Kongre bağlayıcı. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağını söyledi ve umutluyum dedi. Ama bizde de nasıl Parlamento'dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre'den geçmesi gerektiğini ve zaman zaman engel çıktığını ifade ettiler. Ben de her zamankinden daha umutluyum”