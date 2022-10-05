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  • AKP eski Milletvekili Turhan Çömez oyunu kime vereceğini açıkladı. 15 yıl sonra ilk defa oy kullanacağını söyledi

AKP eski Milletvekili Turhan Çömez oyunu kime vereceğini açıkladı. 15 yıl sonra ilk defa oy kullanacağını söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski sağ kolu Turhan Çömez, seçimlerde 6’lı masanın göstereceği adaya oy vereceğini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 14:31
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Erdoğan'ın eski sağ kolu Erdoğan'ın eski sağ kolu Turhan Çömez oyunu kime vereceğini açıkladı

AKP eski Milletvekili Turhan Çömez oyunu kime vereceğini açıkladı. 15 yıl sonra ilk defa oy kullanacağını söyledi
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2023 seçimleri için geri sayım başlamışken 6’lı masadan henüz bir aday açıklaması gelmedi. 2. Tur görüşmeleri devam eden 6’lı masanın adayı merak konusu olmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski sağ kolu olan Turhan Çömez ise oy vereceği kişiyi açıkladı.

Yurt dışından dönen ve 15 yıl sonra ilk kez oy kullanacak olan Çömez, oyunu 6’lı masanın belirleyeceği adaydan yana kullanacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çömez, 15 yıl sonra ilk kez oy kullanacağını dile getirirken, oyunun “4’lü kasa” için değil 6’lı masa için olacağını belirtti. Turhan Çömez’in “4’lü kasa” tabirini ise Cumhur İttifakı için kullandığı belirtiliyor. AKP ve MHP’nin kurduğu ittifaka BBP ve Vatan Partisi de dahil olmuştu.

Turhan Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“15 yıl sonra, ilk kez oy kullanacağım.
Ve oyum;
4lü KASA için değil,
6lı MASA için olacak.”

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Bay çekçeki kerim ASLINDA diyorum ki
5.10.2022 15:21
Bu defa da ekmelettin ya da adam kazandı muharrem gibi adayları seçen bay kemal kolay kazanırım sanıp kendi aday olursa yine kaybedecek.(NOKTA)  
 
Bay Çekçeki kerim
5.10.2022 15:17
Aslında Mansur Yavaş dışında rte'yi kolay geçecek aday yok diyorum.(NOKTA)  
 
Bay çekçeki kerim diyorum ki
5.10.2022 15:15
Çekçeki kerim bay kemal aday olursa avcunu yalar.(NOKTA)  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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