AKP eski Milletvekili Turhan Çömez oyunu kime vereceğini açıkladı. 15 yıl sonra ilk defa oy kullanacağını söyledi

2023 seçimleri için geri sayım başlamışken 6’lı masadan henüz bir aday açıklaması gelmedi. 2. Tur görüşmeleri devam eden 6’lı masanın adayı merak konusu olmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski sağ kolu olan Turhan Çömez ise oy vereceği kişiyi açıkladı.

Yurt dışından dönen ve 15 yıl sonra ilk kez oy kullanacak olan Çömez, oyunu 6’lı masanın belirleyeceği adaydan yana kullanacağını açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çömez, 15 yıl sonra ilk kez oy kullanacağını dile getirirken, oyunun “4’lü kasa” için değil 6’lı masa için olacağını belirtti. Turhan Çömez’in “4’lü kasa” tabirini ise Cumhur İttifakı için kullandığı belirtiliyor. AKP ve MHP’nin kurduğu ittifaka BBP ve Vatan Partisi de dahil olmuştu.

Turhan Çömez’in paylaşımı şu şekilde:

“15 yıl sonra, ilk kez oy kullanacağım.

Ve oyum;

4lü KASA için değil,

6lı MASA için olacak.”