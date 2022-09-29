Saray'ın laboratuvar masrafını duyunca Turhan Çömez Londra'da bayıldı. '2,5 milyon hastanın laboratuvar masrafı 25 milyon TL iken Saray'ın nasıl 113 milyon TL oluyor?'

Sayıştay, Saray’ın masraflarını açıkladı. Raporu okuyanlar küçük dilini yuttu. Ancak masraflar arasında bir kalem var ki kimse bu kadar maliyete anlam veremedi. Yıllık 113 milyon TL’yi bulan Tıbbi ve Laboratuvar sarf malzemesi özellikle büyük topladı.

Konuya ilişkin birbiri ardına tepkiler gelirken Erdoğan’ın eski doktoru ve aynı zamanda eski milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya tepki gösterdi.

“Yılda 2.5 milyon hastanın muayene ve tedavi edildiği bir sağlık kompleksinin laboratuvar sarf malzemesi harcaması 25 milyon liradır. Nasıl oluyor da bir sarayda yılda 113 milyon TL laboratuvar sarf malzemesi harcaması yapılıyor?” diyen Çömez, Koca’yı etiketleyerek “Bir açıklaman var mı buna?” dedi.







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